Şenol Güneş: 'Tartışılacak konu bu değil'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yabancı sınırıyla ilgili teknik adamların yaptığı yorumlara tepki gösterdi.



Türk futbolunda yabancı sınırından büyük sorunlar olduğunu belirten Güneş, "TFF Başkanı'nın telefonu var. Açar konuşur fikirlerini söylerler. Ben fikrimi söylüyorum, herkes fikrini söylüyor. Basın yazıyor. Herkes fikrini söylüyor. Türkiye'de vatandaş da fikrini söylüyor ama kararlar alınıyor. Demokrasi var, özgürlük var, düşünceler söylenir. Benim söylediğim bir şey yok. Ben ilk başta söyleyeceğimi söyledim. Ondan sonra ben diğer konularla ilgili yabancı - yerli... Bana göre Türk futbolunun şu andaki tek yabancı - yerli değil. Şu an tartışılacak konu bu değil, günümüzün değil, benim konum değil. Ben uzun zamandır bunu konuşmuyorum. Nereden çıktı bu? Ben hiçbir fikir beyan etmiyorum daha. Edeceğimi ettim. İlk geldiğim zaman ettim. Ondan sonra çıkan kararlarda küme düşmeler, liglerin yapısı, ekonomisi kararını ben vermiyorum ki." ifadelerini kullandı.



Teknik direktörlerin görüşlerini anlatması için görüşü sorulan deneyimli hoca, "Ben hiçbir şey söyleyemem. Gidin teknik direktörler orada. Federasyon başkanı orada. Fikirlerini söylemiş teknik direktör arkadaşlar. Söylemese yazmazdınız. Demek ki söylenmiş, duyulmuş yani. Bir sorun yok orada." dedi.



