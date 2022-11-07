Şenol Güneş suçluyu buldu; Valerien Ismael

Galatasaray mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, "Takımda fiziksel açıdan genel bir sorun var" açıklamasını yapmıştı.



Siyah-beyazlı takım, maç öncesi Arthur Masuaku'yu, sahada ise Valentin Rosier ve Umut Meraş'ı sakatlığa kurban verdi. Yaşanan bu olumsuzluk, gözleri Valerien Ismael dönemine çevirdi. Fransız hoca, özellikle yaz kampında takıma aşırı yükleme yapmış, idmanlardaki yüksek tempo lig devam ederken de sürmüştü.



DÜNYA KUPASI ARASI BEKLENİYOR



Oyuncular ise bu durumu, "Biz böyle bir kamp daha önce yaşamadık. Hoca pestilimizi çıkarıyor" sözleriyle dile getirmişti. Ancak yapılan bu yüklemeler takıma olumlu değil olumsuz yansıdı. Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Ismael yönetiminde çıktığı maçlarda ilk 60 dakikadan sonra klasikleşen düşüşüne çözüm arıyor. Takımın toparlanmasının Dünya Kupası için verilecek aradan önce mümkün olmadığı açık bir şekilde görülüyor.



EN ÇOK ADALE SAKATLIĞI YAŞANDI



Siyah-beyazlılarda, Galatasaray derbisinin ardından sezon başından bu yana sakatlanan oyuncu sayısı da 14'e yükseldi. Futbolcular arasında en çok adale sakatlığı görülmesi, Kartal'ın fiziksel açıdan yetersizliğini ve yorgunluğunu açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Şenol Güneş ise bunun için Dünya Kupası arasının iyi geleceğini düşünüyor.









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