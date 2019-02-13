"GELEN TEKLİFİ BEKLEMEYE ALDIM"

Ay-Yıldızlı ekibi Şenol Güneş'e emanet

etmeyi planlayan Yıldırım Demirören, tecrübeli

hocayla siyah-beyazlıların Yeni

Malatyaspor'la Cuma günü oynayacağı

maçın ardından bir araya gelecek.

Güneş'e önce iki takımlı seçenek, ardından sezon sonu teklifiyle gidecek olan Demirören, masadan anlaşma ile ayrılmak istiyor.

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şenol Güneş ise iki takımı aynı anda çalıştırmaya sıcak bakmıyor.

Güneş'in

Mayıs'a kadar Milli Takım'a yardımcı

antrenörü olarak belirleyeceği ismin bakmasının

yüksek ihtimal olduğu gelen haberler

arasında.

Tecrübeli hoca, Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada,

"Milli

Takım için bir teklif almadım. Daha önce

de söylemiştim, iki takımı birlikte çalıştırmayı

doğru bulmuyorum. 'Teklif var' deniyor,

bana da geliyor ama bir resmiyet olması

lazım"

ifadelerini kullanmıştı.



TFF'nin Mircea Lucescu ile yolları ayırmasının ardından A Millî Futbol Takımı teknik direktörlüğü için gözler Şenol Güneş'e çevrilmişti.Tecrübeli çalıştırıcının geçtiğimiz hafta sonu Beşiktaş'taki görevinden istifa edeceği ve millî takımın başına geçeceği düşünülüyordu. Bursaspor maçı sonrasında Beşiktaş'ta mutlu olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, iki takımı çalıştırma fikrine sıcak bakmadığını bir kere daha açıkça ifade etmişti.TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Mircea Lucescu'nun yerine geçme teklifiyle başarılı hocanın kapısını çaldı.Ancak Şenol Güneş bu konudaki tavrını bir kere daha net bir şekilde ortaya koydu.Beşiktaş ile sözleşmesinin devam ettiğini belirten Güneş "Ben sadece lige konsantre olmak istiyorum. İki takım çalıştırma fikrine de sıcak bakmıyorum. Ben sözümün eriyim. Ancak sezon sonunda sözleşmem bitince teklifi düşünürüm" cevabını verdi.Başkan Fikret Orman ile de görüşen Güneş "Önümüzde zorlu maçlar var. Bu aşamada takımı zor durumda bırakmak istemiyorum. Bu yüzden millî takım için gelen teklifi beklemeye aldım" ifadelerini kullandı.Sabah Gazetesi'nde ise şu haber yer aldı;