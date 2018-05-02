Şenol Güneş: 'Şampiyonluğu kaybettik ama...'

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde yaşananların ardından çıkılan Galatasaray derbisini kaybederek şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş'in maç sonu soyunma odasındaki konuşmaları ortaya çıktı. Mücadelenin ardından hem yayıncı kuruluşa hem de basın toplantısındaki açıklamasında 'değer' vurgusu yapan Güneş takımla konuşmasında da aynı konunun altını çizdi.
Tecrübeli çalıştırıcı, soyunma odasında önce G.Saray derbisi ve Süper Lig'de kalan 3 maçla ilgili konuşurken sonrasında ise şunları söyledi:
'GİDİN KAFANIZI DİNLEYİN'
"Bizim daha iyi oynamamız lazım. Bunları daha çok önce yaptık, yine yapmamız lazımdı. Ama olmayınca da olmuyor. Belki şampiyonluğu kaybettik ama bizim ayarımız bu ayar değil. Biz bundan çok daha iyi bir kalitedeyiz. Bunu defalarca gösterdik. Ama çalışmadan, koşmadan, mücadele etmeden kazanamıyorsun. Fırsatları değerlendirmemiz lazımdı. Şimdi gidin kafanızı dinleyin. 3 maç daha var, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Mücadelemizi sonuna kadar verelim. Önemli olan sadece futbol değil. Mühim olan insanların sizin hakkınızda söyledikleri. Sizinle ilgili kötü şeyler söylememesi."
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Tecrübeli çalıştırıcı, soyunma odasında önce G.Saray derbisi ve Süper Lig'de kalan 3 maçla ilgili konuşurken sonrasında ise şunları söyledi:
'GİDİN KAFANIZI DİNLEYİN'
"Bizim daha iyi oynamamız lazım. Bunları daha çok önce yaptık, yine yapmamız lazımdı. Ama olmayınca da olmuyor. Belki şampiyonluğu kaybettik ama bizim ayarımız bu ayar değil. Biz bundan çok daha iyi bir kalitedeyiz. Bunu defalarca gösterdik. Ama çalışmadan, koşmadan, mücadele etmeden kazanamıyorsun. Fırsatları değerlendirmemiz lazımdı. Şimdi gidin kafanızı dinleyin. 3 maç daha var, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Mücadelemizi sonuna kadar verelim. Önemli olan sadece futbol değil. Mühim olan insanların sizin hakkınızda söyledikleri. Sizinle ilgili kötü şeyler söylememesi."
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