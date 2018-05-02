Şenol Güneş: 'Şampiyonluğu kaybettik ama...'

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde yaşananların ardından çıkılanderbisini kaybederek şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan, teknik direktörmaç sonu soyunma odasındaki konuşmaları ortaya çıktı. Mücadelenin ardından hem yayıncı kuruluşa hem de basın toplantısındaki açıklamasında 'değer' vurgusu yapan Güneş takımla konuşmasında da aynı konunun altını çizdi.Tecrübeli çalıştırıcı, soyunma odasında önce G.Saray derbisi ve Süper Lig'de kalan 3 maçla ilgili konuşurken sonrasında ise şunları söyledi: