Şenol Güneş: 'Şampiyonlar Ligi'nde olmak zorundayız'

Beşiktaş'ta her şey unutuldu, gözler tamamen Galatasaray maçına çevrildi.Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olan Fenerbahçe derbisi için TFF'nin verdiği karar bile umursanmıyor siyah-beyazlı camiada. 'Kaldığı yerden devam' kararına tepki olarak maça çıkılmayacağının açıklanması üzerine bütün dikkatler Galatasaray maçına verilmiş durumda.. Tecrübeli çalıştırıcı dünkü idman öncesi sahanın ortasına topladığı futbolcularla yaptığı konuşmada dev maçın önemine dikkat çekti.Fenerbahçe maçı için düşünecek bir şeylerinin kalmadığını ifade eden Güneş. Galatasaray'la ligin finaline çıkacağız ve bu maçı kazanacak güç sizde fazlasıyla var" ifadelerini kullandı. Camianın kendilerinden bir defa daha şampiyonluk beklediğini belirten Şenol Hoca "Siz bu ligin en iyi takımısınız. Büyük fırtınaların koptuğu sezonun sonunda liderliği ele geçirmek için beklediğimiz gün geldi. Önce liderliği sonra şampiyonluğu kutlayalım" diyerek oyuncularını motive etti.