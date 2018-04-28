Şenol Güneş: 'Şampiyonlar Ligi'nde olmak zorundayız'

Beşiktaş'ta her şey unutuldu, gözler tamamen Galatasaray maçına çevrildi.
Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olan Fenerbahçe derbisi için TFF'nin verdiği karar bile umursanmıyor siyah-beyazlı camiada. 'Kaldığı yerden devam' kararına tepki olarak maça çıkılmayacağının açıklanması üzerine bütün dikkatler Galatasaray maçına verilmiş durumda. Amaç sezonun en kritik maçından galibiyetle ayrılarak zorluklarla geçen sezonun ardından camiaya en güzel hediyeyi liderliği ele geçirerek vermek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de yarın Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray maçını iple çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı dünkü idman öncesi sahanın ortasına topladığı futbolcularla yaptığı konuşmada dev maçın önemine dikkat çekti.
İşimiz sahada
Fenerbahçe maçı için düşünecek bir şeylerinin kalmadığını ifade eden Güneş "Her şeyi unutun, sadece bu maça odaklanın. Gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olmak için yine şampiyon olmalıyız. Bizim işimiz sahada. En büyük cevabı da sahada vereceğiz. Rakibin de bu maçı ne kadar çok istediğini biliyorsunuz. Saha avantajı onlarda ama siz her türlü ortama alışıksınız. Beşiktaş taraftarı da yanınızda olacak. Galatasaray'la ligin finaline çıkacağız ve bu maçı kazanacak güç sizde fazlasıyla var" ifadelerini kullandı. Camianın kendilerinden bir defa daha şampiyonluk beklediğini belirten Şenol Hoca "Siz bu ligin en iyi takımısınız. Büyük fırtınaların koptuğu sezonun sonunda liderliği ele geçirmek için beklediğimiz gün geldi. Önce liderliği sonra şampiyonluğu kutlayalım" diyerek oyuncularını motive etti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olan Fenerbahçe derbisi için TFF'nin verdiği karar bile umursanmıyor siyah-beyazlı camiada. 'Kaldığı yerden devam' kararına tepki olarak maça çıkılmayacağının açıklanması üzerine bütün dikkatler Galatasaray maçına verilmiş durumda. Amaç sezonun en kritik maçından galibiyetle ayrılarak zorluklarla geçen sezonun ardından camiaya en güzel hediyeyi liderliği ele geçirerek vermek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de yarın Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray maçını iple çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı dünkü idman öncesi sahanın ortasına topladığı futbolcularla yaptığı konuşmada dev maçın önemine dikkat çekti.
İşimiz sahada
Fenerbahçe maçı için düşünecek bir şeylerinin kalmadığını ifade eden Güneş "Her şeyi unutun, sadece bu maça odaklanın. Gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olmak için yine şampiyon olmalıyız. Bizim işimiz sahada. En büyük cevabı da sahada vereceğiz. Rakibin de bu maçı ne kadar çok istediğini biliyorsunuz. Saha avantajı onlarda ama siz her türlü ortama alışıksınız. Beşiktaş taraftarı da yanınızda olacak. Galatasaray'la ligin finaline çıkacağız ve bu maçı kazanacak güç sizde fazlasıyla var" ifadelerini kullandı. Camianın kendilerinden bir defa daha şampiyonluk beklediğini belirten Şenol Hoca "Siz bu ligin en iyi takımısınız. Büyük fırtınaların koptuğu sezonun sonunda liderliği ele geçirmek için beklediğimiz gün geldi. Önce liderliği sonra şampiyonluğu kutlayalım" diyerek oyuncularını motive etti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın