AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFÝNFransaFRAGallerGALHýrvatistanHIRHollandaHOLÝngiltereINGÝskoçyaÝSKÝspanyaISPÝsveçISVÝsviçreISÇÝtalyaÝTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR
TURNUVANIN
BAÞLAMASINA
010 22 17
KALDI

Þenol Güneþ: "Salý akþamý açýklayacaðým"

A Milli Takým Teknik Direktörü Þenol Güneþ, Gine maçý sonrasý konuþtu.

Þenol Güneþ: 'Salý akþamý açýklayacaðým'
A Milli Takým Teknik Direktörü Þenol Güneþ, Gine karþýlaþmasýnýn ardýndan açýklamalarda bulundu.

"Ýtalya farklý bir maç. Ancak önde baskýyý daha iyi yapmamýz lazýmdý. Fizikli ve temaslý oynayan bir takýmdý, bazen sertlik de oldu. Ýyi bir maç oldu, bütün herkese þans verdik. Kazanmak istiyorduk. Gol de yiyebilirdik, atabilirdik de. Topu yavaþ çeviriyoruz. Duran toplarda eksikler var. Bunda deðiþik kadrolarýn da etkisi var. Oyuncularýmýzý görmek istedik ve sakatlýk olmadan çýkmalýydýk. Dorukhan Toköz ve Mahmut Tekdemir çok zorlandý kendini. Ýrfan Can Kahveci sakatlýktan çýktý. Ayný þey Abdülkadir Ömür için geçerli. Merih Demiral'ý riske etmedik. Ozan Kabak sakatlýktan döndü. Daha iyi oyunla sonuç almalýydýk. Ýstenilen seviyede deðiliz. Kadroya almadýðýmýz oyuncular da var. Ýdman temposu olarak onlarý da hazýrlamalýyýz. Sonra yüksek tempoya çýkarýz.

Kadrodan ayrýlacak 4 oyuncu için yarýn akþam karar vereceðiz. Son ana kadar bekleyeceðiz. Onun heyecanýný ve zorluðunu yaþýyorum. Kolay bir karar deðil.

Halil bugün iyiydi. Rýdvan geçen maça göre daha rahattý ama hala gideceði bir mesafe var. Dorukhan çok iþimize yarayabilecek alternatif bir oyuncu gibi duruyor."




S Takýmlar O G B M A Y Av. P
1 Ýtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ýsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
Son Dakika Haberleri
Didier Six: "Türkiye ile beraberlik bizim için iyi skor"
Rýdvan Yýlmaz: "Heyecanýmý biraz daha yendim"
Kenan Karaman: "Þanslarý deðerlendirmedik"
Þenol Güneþ: "Salý akþamý açýklayacaðým"
Mert Günok: "Fizik olarak eksik kaldýk"
A Milli Takým, Gine ile golsüz bitirdi
Þenol Güneþ'in karar maçý
A Milli Takýmýmýzýn rakibi Gine
Galler'in EURO 2020 kadrosu açýklandý!
Thierry Henry, Belçika teknik ekibine katýldý
Sporx Anasayfasýna Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig Ýngiltere Premier Lig Ýspanya La Liga Ýtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadýnlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Þampiyonasý
Diðer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarýþý
SPORX
Bize Ulaþýn Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarý Çerez Politikalarý Kurumsal
Uygulamalarýmýz
Apple Store Google Play