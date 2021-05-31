Þenol Güneþ: 'Salý akþamý açýklayacaðým'





Halil bugün iyiydi. Rýdvan geçen maça göre daha rahattý ama hala gideceði bir mesafe var. Dorukhan çok iþimize yarayabilecek alternatif bir oyuncu gibi duruyor."





Kadrodan ayrýlacak 4 oyuncu için yarýn akþam karar vereceðiz. Son ana kadar bekleyeceðiz. Onun heyecanýný ve zorluðunu yaþýyorum. Kolay bir karar deðil.Halil bugün iyiydi. Rýdvan geçen maça göre daha rahattý ama hala gideceði bir mesafe var. Dorukhan çok iþimize yarayabilecek alternatif bir oyuncu gibi duruyor."

A Milli Takým Teknik Direktörü Þenol Güneþ, Gine karþýlaþmasýnýn ardýndan açýklamalarda bulundu."Ýtalya farklý bir maç. Ancak önde baskýyý daha iyi yapmamýz lazýmdý. Fizikli ve temaslý oynayan bir takýmdý, bazen sertlik de oldu. Ýyi bir maç oldu, bütün herkese þans verdik. Kazanmak istiyorduk. Gol de yiyebilirdik, atabilirdik de. Topu yavaþ çeviriyoruz. Duran toplarda eksikler var. Bunda deðiþik kadrolarýn da etkisi var. Oyuncularýmýzý görmek istedik ve sakatlýk olmadan çýkmalýydýk. Dorukhan Toköz ve Mahmut Tekdemir çok zorlandý kendini. Ýrfan Can Kahveci sakatlýktan çýktý. Ayný þey Abdülkadir Ömür için geçerli. Merih Demiral'ý riske etmedik. Ozan Kabak sakatlýktan döndü. Daha iyi oyunla sonuç almalýydýk. Ýstenilen seviyede deðiliz. Kadroya almadýðýmýz oyuncular da var. Ýdman temposu olarak onlarý da hazýrlamalýyýz. Sonra yüksek tempoya çýkarýz.