'Şenol Güneş, Rıdvan'ı o zaman çağıramazdı'

Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninden yetişen oyuncuları arasında yer alan Rıdvan Yılmaz, geçen sezon aldığı formayı başarıyla taşımaya devam ediyor.



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadrosunda en çok sol bek bulma konusunda sıkıntı yaşadığını söylediği dönemde hem Beşiktaş hem de Türkiye U21 ekipleriyle çıkış yapan Rıdvan da kendisine görev verileceğine inanıyor.



Bu konu hakkında Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe'den bir yorum geldi. İşte o değerlendirmeler...



RIDVAN'A KAPI AÇILIYOR



"Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz tıpkı soyadı gibi, yılmıyor, bulunduğu kulvarı aslanlar gibi koruyor. Edin Visca'ya karşı oynamak kolay mı, oynadı, ona adım attırmadı. Kulvarına verimlilik kazandırıyor, defansı harika, ofansa çıkışları iyiye yakın, kademeye girişleri ise artısı. Rıdvan'ın fotoğrafı pozitif, tam bir görev adamı. Biliyorum ki Şenol Güneş hocamız ona A Milli Takım kapısını açacak. Daha önceleri de onun radarındaydı, gelin görün ki, oynamıyordu, nasıl alsın? Alsaydı, "Vay oynamayan adamı nasıl alırsın?" diye Güneş hocayı topa tutmazlar mıydı? Rıdvan Yılmaz artık A Milli Takım yolcusudur, biline..."



