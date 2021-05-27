Þenol Güneþ: 'Rýdvan Yýlmaz rüya aleminde gibiydi'

A Milli Takýmýmýzýn teknik direktörü Þenol Güneþ, Azerbaycan ile oynanan hazýrlýk maçý sonrasýnda açýklamalarda bulundu.



Risk istemediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Hazýrlýk maçý. Yarý tatil yarý hazýrlýk dönemi yaþýyoruz. Sezonun bitimiyle fiziksel ve zihinsel dinlenme yaparken, bir altyapý kurmaya çalýþýyoruz. Özel çalýþmalarýmýz oluyor, bazýlarýný risk etmek istemiyoruz, bazýlarýnýn üstüne giderek neler yapacaðýný görmek istiyoruz. Þu anda motivasyon üst düzey oluþmadý. Hatalarýmýz, eksiklerimiz var ama kazanmak her zaman güzeldir. Doðrularýn yanýnda yanlýþlarý göreceðiz. Sakatlýðý olup iyileþenler var, onlarý Gine maçýnda deðerlendireceðiz. Son durumu 1 Haziran'da kadro olarak açýklayacaðýz. Savunmadaki oyuncularý biraz fazla oynattýk, onlar oynamaya hazýrdý." ifadelerini kullandý.



Altay Bayýndýr ve Halil Akbunar'ýn sakatlýðý sorulan Þenol Güneþ, "Halil'inki darbeye baðlý, baðlarda bir þey olup olmadýðýna bakacaðýz. Ciddi olmaz diye umuyorum. Altay'da daha hafif. Halil'e yarýn bakmak lazým, sýcaðý sýcaðýna söylemek mümkün deðil. Ýkisine de geçmiþ olsun diyorum." cevabýný verdi.



Galibiyet sayýsýnda öne geçildiðini aktaran Güneþ, "224 galibiyet, 224 maðlubiyet varken, ilk defa artýya geçtik. Hep geriden gelen, maðlubiyetleri fazla olan bir Türkiye vardý, bu bakýmdan sevindirici." dedi.



Ofansif olarak iyi bir oyun olmadýðýný söyleyen baþarýlý teknik adam, "Sistem sýkýntýmýz olmaz. Pas yüzdemiz, dikkatimiz, bireysel hatalarýmýz, yavaþ oynamamýz sýkýntýlarýmýzdý. Bunlarý hangi sistemde oynarsanýz oynayýn, olumsuz yansýr. Bir ara geride fazla kaldýlar, 2 bekin daha fazla hücuma çýkmasý gereken anlar vardý. Çok doyurucu olduðunu söyleyemem ama bunu oynayan oyuncularýmýz var. Rakibin gücüne göre 5'lide kalýp da deneyebiliriz. Bu oyunla ofansif nasýl oynadýðýmýzý düþündüðümüzde, çok baþarýlý olduðumuzu söyleyemem." þeklinde konuþtu.



Son olarak Rýdvan Yýlmaz'ýn ilk maçýyla ilgili konuþan Güneþ, "Rýdvan Yýlmaz çok genç, rüya aleminde gibiydi, çok heyecanlýydý. Onun üstüne gidip geriye koymak istemedim, koruma anlamýnda dýþarýya aldým. Gine maçýnda yine oynatacaðým." diyerek sözlerini noktaladý.



