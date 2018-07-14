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Şenol Güneş: "Oyuncu satmak gerekiyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş dün yaptıkları antrenman öncesi basın mensuplarına konuştu. Güneş yaptığı açıklamada, "Bir taraftan başarı kovalarken, diğer yandan oyuncu satmanız gerekiyor. Gönül isterdi ki iyi bir takım kuralım ve her sene üzerine iki futbolcu ekleyelim. Ancak olmayacak bir şey, hayatın gerçekleri bunlar." dedi.

Kaynak: Sabah
Şenol Güneş: 'Oyuncu satmak gerekiyor'
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14 Temmuz 2018 07:23
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün yapılacak idman öncesi A Takım Direktörü Ali Naibi ile birlikte 5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek, idman sahasına takım otobüsünden önce ulaştı.

Burada basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Güneş, "Kamp süresince bütün oyuncularla bir arada çalışamamak zor olmuyor mu? sorusuna manidar bir cevap verdi: "Alıştık, nasıl olsa işler yürüyor. Biz zoru seviyoruz, zoru başarıyoruz, başarmaya da devam edeceğiz."

SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ

Tecrübeli hoca ardından da şunları söyledi: "Bir taraftan başarı kovalıyorsunuz, diğer taraftan gerçekler var; oyuncu satmanız gerekiyor. Gönül isterdi ki iyi bir takım kuralım, her sene üzerine iki oyuncu ekleyelim. Ancak hayatın gerçekleri bunlar. Biz Beşiktaş'ız, güçlü bir camiayız ve iyi bir takımız. Geçmişte olduğu gibi elimizdeki oyuncularla en iyisini yapıp şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız."



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