Şenol Güneş: 'Oyun anlayışımız değişmeyecek'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında oynanacak Tirana maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Oyun anlayışlarından taviz vermeyeceklerini söyleyen Güneş, "Rakibimiz sistem değişikliği yapabiliyor. Geçen maçın ikinci bölümünde 3-5-2'ye döndüler. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Şartlara uyum sağlayarak ve kendimizi oyunumuzu oynayarak iyi bir sonuçla ayrılmayı düşünüyoruz." dedi.
Yeni transferler Jean Onana ve Daniel Amartey'in oynayıp oynamayacağı hakkındaki soruyu yanıtlayan Güneş, "Geçen haftaki kadroyu bozmadan aynı oyun yapısıyla oynamaya devam edeceğiz. İhtiyacımız olması halinde diğer oyuncuları da kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.
Oyun anlayışlarından taviz vermeyeceklerini söyleyen Güneş, "Rakibimiz sistem değişikliği yapabiliyor. Geçen maçın ikinci bölümünde 3-5-2'ye döndüler. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Şartlara uyum sağlayarak ve kendimizi oyunumuzu oynayarak iyi bir sonuçla ayrılmayı düşünüyoruz." dedi.
Yeni transferler Jean Onana ve Daniel Amartey'in oynayıp oynamayacağı hakkındaki soruyu yanıtlayan Güneş, "Geçen haftaki kadroyu bozmadan aynı oyun yapısıyla oynamaya devam edeceğiz. İhtiyacımız olması halinde diğer oyuncuları da kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.