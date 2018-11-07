Şenol Güneş: ''Oynadığımız en iyi takım Genk''

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Genk maçının öncesinde basın toplantısı düzenledi.Şenol Güneş, Genk maçının öncesinde şu sözleri kullandı;Grupta konum itibariyle Genk lider durumda. Rakibin iyi olduğunu biliyoruz. Sahamızda bizi yenerek bunu gösterdiler. Biz de bunu burada telafi etmek istiyoruz. Avantajlı bir skorla ayrılmak istiyoruz. Oyun tarzı olarak rakibin özelliklerini biliyoruz. Analizlerimizi yaptık. Rakibin temek özelliği sadece dinamik olması, takım oyunu oynaması değil, tüm alanları çok iyi kullanıyorlar. Burada evimizdeki maçın tam tersini yapmak istiyoruz. İstanbul'daki maçta golden sonra oyun tamamen onlara dönmüştü. Burada umuyorum ki bize dönecek.Kadromuzdaki eksikler belli. Gökhan, Adriano, Atiba, Töre, Güven oynayamayacak. İlk maçlarda oynayıp, burada oynamayan oyuncular da olabilir. Önemli olan tüm takımın verimli olması. Ben güzel bir maç bekliyorum. Zeminin iyiliğinin yanında rakibimiz de güzel futbol oynamayı amaçlayan bir takım.Bizim için beklenmeyen puan kayıpları oldu. Kazanabileceğimiz maçlarda puan kaybettik. 3 mağlubiyetimiz var baktığınız zaman. Göztepe, Antalyaspor, Başakşehir maçlarını kaybetmememiz lazımdı. Kendi oyunumuzun altında olsak bile kazanmaya yakın taraf bizdik. Beraberliğe bile üzüleceğimiz maçlardı. Sadece Genk maçında oyundan koptuk. Bana göre Genk, bu sezon oynadığımız en iyi takım. Buradan alacağımız iyi sonuç, grup için belirleyici olacaktır. Kadroyu ben de bilmiyorum daha.Genk'in iyi bir takım olduğunu biliyorduk ama asıl sürprizi ilk maçta biz yaptık. Bu kadar kötü olmayı beklemiyorduk. İlk maçta kazanamyı hak eden takım Genk'ti. O yüzden yenmeleri sürpriz olmadı. Attığımız gol sayısına bakarsak düşük gidiyoruz. Sezon başında Mustafa'nın gitme durumu vardı. Ciddi bir şekilde isteyen takımlar vardı ama gitmek istemedi. İyi çalışıyor. Vagner de çalışmalarını iyi sürdürüyor. Şu an elimizde bu futbolcular var. Böyle devam edeceğiz.Jeremain Lens ise ''Evimizde iyi bir sonuç alamadık ama umarım yarın iyi bir sonuç alarak İstanbul'a döneceğiz. Evimizde yaptığımız hatayı telafi etmek için yarın iyi bir fırsat olacak.'' sözlerini kullandı.