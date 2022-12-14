Şenol Güneş, Onur Bulut için ısrarcı

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Kayserispor'un A Milli sağ beki Onur Bulut için ısrarlarını sürdürüyor. Valentin Rosier'le rekabet edebilecek potansiyelde olması sebebiyle Onur konusunda yönetimden özel istekte bulunan Güneş, yönetimin atacağı adımları bekliyor.
Öte yandan kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur'la ilgili ortaya atılan sözleşme uzattı haberlerine dün oyuncunun menajerinden yalanlama geldi.
Menajerlik şirketinin açıklamasında, "Bazı basın yayın organlarında oyuncumuz Onur Bulut ile Kayserispor Kulübü'nün sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı tarzında haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Onur Bulut ile Kayserispor Kulübü arasında sözleşme uzatma görüşmeleri halen devam etmektedir. Sözleşme uzatma noktasında anlaşma ya da imza aşamasına henüz gelinmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Öte yandan kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur'la ilgili ortaya atılan sözleşme uzattı haberlerine dün oyuncunun menajerinden yalanlama geldi.
Menajerlik şirketinin açıklamasında, "Bazı basın yayın organlarında oyuncumuz Onur Bulut ile Kayserispor Kulübü'nün sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı tarzında haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Onur Bulut ile Kayserispor Kulübü arasında sözleşme uzatma görüşmeleri halen devam etmektedir. Sözleşme uzatma noktasında anlaşma ya da imza aşamasına henüz gelinmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.