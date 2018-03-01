Şenol Güneş: ''Onları psikolojik olarak bitirin''

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile bugün oynanacak maç öncesinde futbolcularına özel bir terapi yaptı.Tecrübeli hoca pazar günü ligde Fenerbahçe karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyeti hatırlatarak, "Ligde rakibinizi ezerek yendiniz. Özellikle 2. yarı oynadığınız futbol tek kelimeyle mükemmeldi. Hepinizle gurur duydum. Bu başarınızı kupada da tekrarlamanızı istiyorum. Haydi bir daha. 3-1'lik galibiyeti unutun. Kupa başka bir periyottur. Telafisi zor bir maç oynayacağız" ifadesini kullandı.Rövanşa rahat çıkmak için Vodafone Park'tan avantajlı bir skorla ayrılmalarının şart olduğunu ifade eden Güneş, "Fenerbahçe bu maçta bize karşı direnç gösterecek. Ligde aldıkları yenilginin acısını çıkarmak için her şeylerini ortaya koyacaklarını düşünüyorum. Onlara bu fırsatı vermemenizi istiyorum. Fenerbahçe'yi bir kez daha yenerseniz onları psikolojik olarak da bitirirsiniz" dedi.Futbolcularından Trabzonspor ile oynayacakları maçı düşünmemelerini isteyen Şenol Güneş, "Şu anda ligi aklınızdan çıkarın ve tamamen kupaya odaklanın. Bu sezon ligde ve kupada gidebileceğimiz en üst noktaya gitmeliyiz. Sizlere güveniyorum. Camiaya yeni bir zafer yaşatın" diye konuştu.