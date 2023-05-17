Şenol Güneş onay verirse imza: Amartey!

Sağ stoperin yanı sıra ön liberoda da oynayabilen Daniel Amartey, Şenol Güneş'in onayına sunulacak. Tecrübeli yıldızın Leicester City ile sözleşmesi önümüzdeki ay bitiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş onay verirse imza: Amartey!
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17 Mayıs 2023 10:35
Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları, eksik bulunan mevkilere yapılacak takviyeler için şimdiden aşama kaydedebilmek amacıyla başladı.

Ligin bitimiyle yeni sezonun açılışı arasında çok uzun zaman olmayacak. Bu nedenle kampta özellikle stoper, orta saha ve kanat transferlerinin takımda olması isteniyor. Stoper için hummalı çalışma yürüten Kartal, geçtiğimiz yaz da gündemine gelen Daniel Amartey için tekrar nabız yokluyor.

Beşiktaşlı idareciler, sağ stoper dışında ön liberoda da görev yapabilen oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş'in önüne getirecek. Premier Lig ekibi Leicester City'de forma terleten ve gelecek ay takımdan ayrılması beklenen 28 yaşındaki Ganalı'nın Beşiktaş dışında da önemli talipleri olduğu kaydedildi.

KOPENHAG'DA PARLADI

Futbol hayatına Gana'nın Inter Allies takımında başladı, 18 yaşında İsveç ekibi Djurgarden tarafından keşfedilince Avrupa'ya adımını attı.

1.5 yıl içinde gösterdiği performansla Danimarka'nın köklü kulübü Kopenhag'ın dikkatini çekti ve 1.8 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Kopenhag'da da çıkışını sürdüren Amartey, Ocak 2016'da 6.6 milyon Euro'ya bu kez Leicester City'nin yolunu tuttu. O günden bu yana İngiliz ekibiyle 145 maça çıktı.

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