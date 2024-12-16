Şenol Güneş, Okan Buruk'a karşı üstün!

Okan Buruk ile Şenol Güneş farklı takımlarda toplam 9 defa birbirlerine rakip oldular. Güneş'in galibiyette üstünlüğü bulunuyor.

, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş, Okan Buruk'a karşı üstün!
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16 Aralık 2024 09:19
Haftanın kritik maçında Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.

İki takım arasında ligdeki 102 maçta sarı-kırmızılılar 45, bordo-mavililerin 32 galibiyeti bulunuyor.

Okan Buruk ile Şenol Güneş farklı takımlarda toplam 9 defa birbirlerine rakip oldular.

Güneş'in ekipleri, Buruk'un takımlarını 7 defa mağlup ederken 51 yaşındaki hoca ise deneyimli çalıştırıcıyı 1 kez mağlup edebildi. 

 
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