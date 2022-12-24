Şenol Güneş, neşteri vurdu; Orta saha tercihi belli oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Süper Lig'de 25 Aralık Pazar günü oynanacak Gaziantep karşılaşmasının kadrosunu belirledi.
Tecrübeli hoca kalede Mert'e görev verecek. Defans bölgesinde Saiss'in yokluğunda Tayyip Talha'nın yanında Necip'i oynatması bekleniyor. Güneş, sağ bekte Rosier'i, sol bekte ise Masuaku'ya görev verecek. Şanlıurfa maçında oyundan çıkarken büyük tepki gören Dele Alli'yi kulübeye çekmeyi planlayan başarılı çalıştırıcı orta sahayı Atiba-Salih ve Gedson üçlüsünden kurmayı hedefliyor.
Güneş, kanat bölgesinde ise Redmond ve Cenk Tosun'u oynatmayı planlıyor. Başarılı çalıştırıcının Antep karşısındaki gol silahı ise Wout Weghorst olacak.
Tecrübeli hoca kalede Mert'e görev verecek. Defans bölgesinde Saiss'in yokluğunda Tayyip Talha'nın yanında Necip'i oynatması bekleniyor. Güneş, sağ bekte Rosier'i, sol bekte ise Masuaku'ya görev verecek. Şanlıurfa maçında oyundan çıkarken büyük tepki gören Dele Alli'yi kulübeye çekmeyi planlayan başarılı çalıştırıcı orta sahayı Atiba-Salih ve Gedson üçlüsünden kurmayı hedefliyor.
Güneş, kanat bölgesinde ise Redmond ve Cenk Tosun'u oynatmayı planlıyor. Başarılı çalıştırıcının Antep karşısındaki gol silahı ise Wout Weghorst olacak.
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