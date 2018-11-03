  •  
    Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor! Yine olmadı!
  •  
    Beşiktaş dinamosunu sarı kart ile kaybetti!..
  •  
    Çalhanoğlu için FLAŞ gelişme! Ayrılık yakın...
  •  
    G.Saray'da son dakika! Resmi açıklama da geldi
  •  
    Benzia'dan özür mesajı! "Düşünmeden yaptım!"

Şenol Güneş: "Ne faturası? İş hayatı değil ki burası"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir maçı sonrası konuştu. İşte Şenol Güneş'in sözleri...

Kaynak: Sporx.com
Şenol Güneş: 'Ne faturası? İş hayatı değil ki burası'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2018 21:44
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Şenol Güneş, "Maça iyi başladık, pozisyonlar bulduk. Atabileceğimiz golü atamadık. Olmayacak pozisyonda gol yedik. Alçak bir yere top düştü, yiyeceğimiz bir gol değildi. Oyuna bakarsan, oyun üstünlüğümüz sonuca yansımadı. Rakipten daha fazla pozisyona girdik ama atamadık. Hücumda daha iyi olabilirdik ama ne olursa olsun bütün bunlar maçı kaybetmemizin nedeni olamaz." dedi.

"Bu maçın faturası ne olacak?" şeklindeki soruya tepki gösteren Şenol Güneş, "Ne faturası? İş hayatı değil ki burası, fatura iş hayatında ödenir, Futbol hatalar oyunudur. Oyuncular elinden geleni yaptı. oyun üstünlüğü bazen skora yansımaz, bu maçta da o oldu. Daha iyi oynayacak bir takımız. Ancak üstün olmamıza rağmen sonuç alamadık." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili soruya cevap veren Şenol Güneş, "Başakşehir karşısında kazansaydık ibre lehimize olacaktı. Kazansaydık da şampiyonluk yarışı net olmayacaktı, kaybettik yine net değil." açıklamasını yaptı. 

Pepe'nin takımda herkesin performansını arttırması gerek sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Şenol Güneş, "Eleştiri yapacağız ama birbirimizi kırarak, dökerek değil. İyi takımız ve başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Başarısız sonuçların verdiği bir güvensizlik var. Kadromuz yeterli ama verimsiz. Güven duygusunu sağlayamadık. Geçen sene 4. oldu, bu sene başka bir şey derler. En büyük favori bizdik, bugün kaybedince her şeyi kötü olan takım biziz, öyle derler." diye konuştu.  

Açıklamalarında devam eden deneyimli teknik adam "Bizim şampiyon olacak gücümüz var ve şampiyon olmak istiyoruz. Bu maçı kazansaydık yolumuz aydınlık olacaktı ve daha güvenli olacaktık. İstikrarsızlık bizim için de var diğer takımlar için de var. Ortalama 2 puan bile bizim için yeterli değil." ifadelerini kullandı. 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için