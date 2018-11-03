Geçen sene 4. oldu, bu sene başka bir şey derler. En büyük favori bizdik, bugün kaybedince her şeyi kötü olan takım biziz, öyle derler.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.Karşılaşmayı değerlendiren Şenol Güneş, "Maça iyi başladık, pozisyonlar bulduk. Atabileceğimiz golü atamadık. Olmayacak pozisyonda gol yedik. Alçak bir yere top düştü, yiyeceğimiz bir gol değildi. Oyuna bakarsan, oyun üstünlüğümüz sonuca yansımadı. Rakipten daha fazla pozisyona girdik ama atamadık. Hücumda daha iyi olabilirdik ama ne olursa olsun bütün bunlar maçı kaybetmemizin nedeni olamaz." dedi."Bu maçın faturası ne olacak?" şeklindeki soruya tepki gösteren Şenol Güneş, "Ne faturası? İş hayatı değil ki burası, fatura iş hayatında ödenir, Futbol hatalar oyunudur. Oyuncular elinden geleni yaptı. oyun üstünlüğü bazen skora yansımaz, bu maçta da o oldu. Daha iyi oynayacak bir takımız. Ancak üstün olmamıza rağmen sonuç alamadık." ifadelerini kullandı.Şampiyonluk yarışıyla ilgili soruya cevap veren Şenol Güneş, "Başakşehir karşısında kazansaydık ibre lehimize olacaktı. Kazansaydık da şampiyonluk yarışı net olmayacaktı, kaybettik yine net değil." açıklamasını yaptı.Pepe'nin takımda herkesin performansını arttırması gerek sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Şenol Güneş, "Eleştiri yapacağız ama birbirimizi kırarak, dökerek değil. İyi takımız ve başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Başarısız sonuçların verdiği bir güvensizlik var. Kadromuz yeterli ama verimsiz. Güven duygusunu sağlayamadık." diye konuştu.Açıklamalarında devam eden deneyimli teknik adam "Bizim şampiyon olacak gücümüz var ve şampiyon olmak istiyoruz. Bu maçı kazansaydık yolumuz aydınlık olacaktı ve daha güvenli olacaktık. İstikrarsızlık bizim için de var diğer takımlar için de var. Ortalama 2 puan bile bizim için yeterli değil." ifadelerini kullandı.