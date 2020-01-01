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Þenol Güneþ: "Maç oynanmadan bu iþ bitmez"

A Milli Takýmý teknik direktörü Güneþ, takýmýn Ýsviçre maçýna hazýrlanmasý için elinden geleni yapýyor, oyuncularý ayakta tutmak istiyor

Þenol Güneþ: 'Maç oynanmadan bu iþ bitmez'
Gruptan çýkma þansý matematiksel olarak devam eden, fakat bu durumun adeta mucize gibi olduðunun farkýnda olan A Milliler, Ýsviçre karþýlaþmasýndan alnýnýn akýyla çýkýp, o zayýf ihtimalin gerçekleþebilmesi için uðraþ verecek.

Takýmýn toparlanmasý için önce kendisinin toparlanmasý gerektiðini söyleyerek, "Üzülmeye bile vaktimiz yok" diyen teknik direktör Þenol Güneþ, hemen hemen her oyuncusuyla tek tek konuþarak onlarý son maça hazýrladýðý bildirildi.

Gruptaki son þansýna sýrtýný dönmeyi aklýna bile getirmeyen A Milli Takým Teknik Direktörü Þenol Güneþ'in tüm takýma, "Umudumuz çok az bile olsa o ihtimalin peþinden koþmak zorundayýz. Evet çok üzücü sonuçlar aldýk. Ýyi oynamadýk. Tüm Türkiye'yi üzdük. Fakat son maçýmýzý oynamadan bu iþ bitti demek çok doðru deðil. Bizim iþimiz tüm olasýlýklarý kovalamak" dediði öðrenildi.

ÝSVÝÇRE ANALÝZÝ

Güneþ sözlerine þöyle devam etti:

"Þansýmýzý zorlamaktan baþka çaremiz yok. Bir an önce toparlanmamýz lazým. Önümüzde çok büyük bir fýrsat olmayabilir ama o þansý yaratmak için bizim önce ayakta kalmamýz gerek."
Futbolcularýný þoktan çýkarmaya çalýþan Þenol Güneþ'in, Ýsviçre'nin Ýtalya ile oynadýðý maçýn analizleri üzerinde çalýþtýðý da öðrenildi.

S Takýmlar O G B M A Y Av. P
1 Ýtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 Ýsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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