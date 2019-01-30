Şenol Güneş: 'Ljajic'in performansından memnun değilim'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın Torino'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Adem Ljajic'ten şu ana kadar istediği performansı alamadığını açıkladı.Şenol Güneş, Adem Ljajic'le ilgili olarak da "Adem'den çok şey bekliyorum. Şu ana kadar tam anlamıyla o hırsı sahaya yansıtamadı ama yansıtacaktır. Bugün bir transfer yapılırsa uyum sağlaması zor. Mesela Adriano şu anda iyi ama ne kadar daha bu şekilde iyi gider bilememdem'den beklentim çok yüksek. Bakıldığında Dorukhan onun kadar yetenekli görülmüyor ama savunma yapıyor, adama basıyor, top dağıtıyor bir de gol atıyor. Adem'in bunları yaparak ön plana çıkması lazım." değerlendirmesinde bulundu.