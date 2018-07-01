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Şenol Güneş: "Lefter Ağabey'in adı verilsin"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yeni sezona, Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter'in adının verilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haberturk.com
Şenol Güneş: 'Lefter Ağabey'in adı verilsin'
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01 Temmuz 2018 11:59
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, medya mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında, yeni sezonun adının Lefter olması fikrine destek çıktı.

Fenerbahçe'nin efsane isminin sezona adının verilmesinin en doğru karar olduğunu vurgulayan Güneş, "Bana sorsalar ben de Lefter ağabeyin ismini veririm. Yalnız F.Bahçe'nin değil, tüm Türkiye'nin sembol ismiydi. Çok düzgün, muhteşem bir insandı. İnşallah ona layık bir sezon geçiririz" diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de verdiği röportajda "Sezonun adının Lefter ya da Can Bartu olmasını isterim. Hakkaniyetli, adil olmak lazım. Hiçbir Fenerbahçeli ismin adı sezona verilmedi" ifadelerini kullanmıştı.

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