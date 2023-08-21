Şenol Güneş'le galibiyet serisi sona erdi

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'le galibiyet serisi Pendikspor maçında sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'le galibiyet serisi sona erdi
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21 Ağustos 2023 01:53
Beşiktaş, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'le galibiyet serisini Pendikspor maçında sürdüremedi.

Bu sezon 6. resmi maçına çıkan siyah-beyazlı takım, Güneş'in yönetiminde ilk puan kaybını yaşadı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlılar, Neftçi eşleşmesini de 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.

Ligde açılışı VavaCars Fatih Gümrük'le yapan Beşiktaş, rakibini Gedson Fernandes'in tek golüyle mağlup ederek sezona galibiyetle başlamıştı.

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