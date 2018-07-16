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Şenol Güneş küplere bindi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, CSKA Moskova karşısındaki futbol nedeniyle oyuncularına kızdı.

Kaynak: Milliyet
Şenol Güneş küplere bindi!
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16 Temmuz 2018 07:01
Daha önceki hazırlık maçlarında ortaya konan performanslara fazla tepki göstermeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, CSKA Moskova karşısındaki futbol nedeniyle oyuncularına kızdı.

Yenen gollerde defansa bağıran tecrübeli teknik adam, kaçırılan pozisyonlarda ise yerinden fırladı.

Guti'den alkış

Beşiktaş'ın yeni yardımcı antrenörü Guti Hernandez, Tolgay Arslan'ın golünden sonra büyük sevinç yaşadı. Arslan'ın uzaktan sert şutunun ağlara gitmesiyle bir anda yerinden fırlayan İspanyol teknik adam, tecrübeli futbolcuyu alkışladı.

İlginç tesadüf

Beşiktaş-CSKA Moskova maçı öncesinde ilginç bir tesadüf yaşandı. Siyah-beyazlı kafileyi stada getiren otobüs şoförünün Hırvatistan taraftarı olması ve dev final öncesi formayı giymesi taraftarı heyecanlandırdı.

Beşiktaşlı futbolcuları desteklemeye gelen seyirciler 'Vida' tezahüratında bulunurken, şoför de onları selamladı. Öte yandan bir grup taraftar maç sırasında tribünde meşale yakarken, yöneticiler o alana giderek uyarılarda bulundu.



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