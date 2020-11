Şenol Güneş: 'Kimseyi yok etmek istemiyoruz, kendimize güveniyoruz'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, spor müdürleri ile bir araya geldiği video konferans toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Şenol Güneş'in sözleri...



BİZDEN POZİTİF GİDEN YOK

"Bizden giden hiçbir oyuncu sağlık sorunu olmadı, Başakşehir'de bir oyuncu arkadaşımızın testi pozitif çıktı diye bir yanlış oldu. Bizden giden hiçbir oyuncunun testi pozitif çıkmadı."



KİMSEYİ YOK ETMEK İSTEMİYORUZ

Hedeflerimiz, ilkelerimiz belli. Uzun bir yolumuz var ve çalışıyoruz. Uluslar Ligi'nde doğru bir tablodan çıktığımıza inanmıyorum ama düzelteceğiz. Kimseyi yok etmek istemiyoruz, kendimize güveniyoruz, her konuda samimiyiz ve açık yürekliyiz. Biz bu yola birlikte çıktık ve birlikte devam edeceğiz



HER OYUNCUYU GÖRMEK İSTEDİK

Geniş bir kadro yaptık ama bu kadroyu yaparken her oyuncuyu görmek istedik. Bazı futbolcular zaten hazır olmadığı için zaten mümkün değildi... Cengiz Ünder mesela Mart ayından bu yana hiç maç yapmamıştı, aynı şekilde Burak Yılmaz, aynı şekilde Kaan Ayhan, aynı şekilde Merih Demiral...



TERCİH HATASI OLABİLİR

Merih sakat sakat belki de 3 maç üst üste oynadı. Cenk'in durumu da aynı. Çok uzun sakatlıktan çıktı, geldi Rusya maçında oynadı, iyiydi ama Macaristan maçında hiç yoktu... Orada belki ben de tercih hatası yapmış olabilirim. Şu anda iyi durumda iyi olan iki futbolcumuz var; Yusuf ve Merih. Sağlıklı olup lig performansı da iyi olmayan futbolcularımız var. Çağlar'ın sakatlığı antrenmanda oldu, çok basit bir sakatlık.



KİMSEYİ SUÇLAYAMAM

Fransa maçında oynayan Dorukhan, İrfan, Mahmut şu anda istediğimiz seviyede değil ama bunlar kötü futbolcular değil, şu an verimli düşük ama daha iyi olacaklar. Hiçbir futbolcumu suçlayamam, gerçekten olağanüstü bir dönemden geçiyoruz.



YUSUF İLE BAŞLAYABİLİRDİK

Yusuf Yazıcı çok yetenekli bir futbolcu, Abdülkadir de öyle... Bunlar yaratıcı oyuncuşar, sonuç değiştirebilir oyuncular. İkisi de maçın kaderini de değiştirebilir. Yusuf ile ilgili negatif bir düşüncem yok; öyle olsa kadroya çağırmam. Yusuf, 26 defa milli olmuş; 17'si benim zamanımda. Cenk ile Kenan ile başlamak yerine Yusuf ile Macaristan maçına başlayabilirdik. Yusuf yetenekleri itibariyle sonucu almak anlamında çok önemli.



ŞU ANDA İYİ DURUMDA

Almanya maçından sonra iki futbolcuma çok ağır eleştiri yapıldı! Biri Enes'ti, diğeri de Yusuf'tu. Ben buna rağmen iki futbolcumu da bir sonraki maça hazırladım ve ikisini de bir sonraki maçta oyuna aldım. Yusuf belki de 180-190 dakika toplam oynamıştır ama her maça ona ihtiyaç duydum. Yusuf bu dalgalanmayı Lille'de de gerçekleştirdi ama şu anda iyi durumda.



YUSUF İLE GURUR DUYUYORUM

Yusuf ister 5 dakika oynasın, ister 90 dakika oynasın önemli olan sonucu değiştirebilir misin. Yusuf'un daha fazla süre alması gerekebilir eleştirilerine katılıyorum. Yusuf ile ilgili olumsuz bir düşüncem yok aksine iftihar ediyorum, gurur duyuyorum



BİZ KENDİMİZİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Oyuncu tercihi yaparken kendimi eleştirim zamanlar olabiliyor ama bazı şeyleri sahaya çıkınca daha da iyi görebiliyoruz. Biz zaten kendimizi teknik olarak değerlendiriyoruz.



3 METREDEN KONUŞUYORUM

"Düşünceler her gün değişiyor, Z kuşağı ile yaşıyoruz ve bu gerçekleri de kabul ediyoruz. Olağan dışı bir dönemden geçiyoruz, herkes için bu durum böyle. Kulüpler için de futbolcular için de teknik direktörler için de olağan dışı bir dönem. Ekim ayında mesala iki tane teknik antrenman yaptık, futbolcular ile 3 metre ileriden konuşuyorum."



KÜME DÜŞME OLAYI ÜZÜCÜ

"Her şeye rağmen iyi olmalıydık. Macaristan'ı yenseydik de zaten bu sorunlar vardı. Küme düşme olayında ise... Sırbistan ve Türkiye kadro potansiyeli açısından iyi durumda ancak kadro değeri ile olmuyor. 6 resmi maç ve 2 de hazırlık maçı bizim için düşündüğümüzün altındadır. Küme düşme olayı gerçekten üzücü... Faroe Adaları ile oynayacağız diye bir planlama yapmıyoruz; biz hazırlık maçı oynayacağımızı düşünüyoruz. Kaybedip de nasıl tepki alacağımızı da görmek zorundayız. En ufak bir paniklemede doğrularımızı kaybetmeyelim."



YABANCI KONUSU

"Galatasaraylı arkadaşlarımızın bir rahatsızlığı var, trolleri var bazı arkadaşların ama yabancı konusunda bir beklentisi olan teknik adam değilim. Zaten 14 tane yabancı futbolcu ile devam ediliyor, devam etsin kardeşim. Ben üretimden yanayım, yerli üretimi de dahil. Başlı başına bir olay... Uluslararası alanda yarışacak yerli oyuncular çıkartmak zorundayız. Ben fikirlerimi söylerim, bunları bir kulüp için değil ülke futbolu için söylerim."



ALMANYA MİLLİ TAKIMI

Almanya 6 tane yedi diye dünya futbolundan yok mu oldu? Bu Milli Takım, sonuç alırsa iyi almaza kötü mü diyeceğiz. Bunu yapmayalım. Ben bugün varım yarın yokum, ben A Milli Takımımızın Avrupa şampiyonasında başarılı olmasını istiyorum. Takımın başarısız olması zaten benim suçum ama ben de yanlışı arıyorum, kendimi de sorguluyorum.



"BENİ PASPAS EDEMEZSİN"

Şenol Güneş, Hürriyet Gazetesi spor müdürü Mehmet Arslan'ın "genel sorusu üzerine" şu şekilde cevap verdi; "Benim maaşım belli, 1.5 yıl oldu geleli... Federasyon da orada, gidin merak ediyorsanız sorun. Siz düzgün bir adama, düzgün ol diyorsunuz. Bir haber yapmışlar, her yere dağıtmışlar gidiyor. Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor. Ben para çalmadım ki! Ben çalışıyorum, çalıştığımın da karşılığını alıyorum. Beni kimse paspas yapamaz! Tam zamanı diyorsun, nasılsa mağlup oldu; hocaya bir saldıralım diyorsun bu aolmaz ayıp ya ayıptır bu. Ortalığı toz dumana katıyorsun, sonra susuyorsun. Beni suçluyorsun, bana ne demek istiyorsun? Ben hırsız mıyım? Ben vergimi ödüyorum, yardımımı yapıyorum... Kimin ne yaptığı, ne verdiği belli...



OZAN TUFAN YORUMU

"Ozan Tufan son iki maçta benim beklediğimin altında ama bunu da anlayabiliyorum, normal karşılıyorum"



NAZIM SANGARE SÖZLERİ

"Nazım zaten çok dinamik bir oyuncu ama adam topla gidiyor, Nazım topsuz gidiyor ama yakalamadı; çünkü ayağında çekme oldu, sonra da sakatlandı zaten"



ÇAĞLAR GERİ DÖNECEK

"Çağlar kendine iyi bakan bir futbolcu, çok ciddi diye düşünmedik ama durum büyüdü. Çağlar'ın bir an önce takıma döneceğini düşünüyorum. Cengiz sürekli oynamıyor, Cenk Tosun da öyle. Bu futbolcularımız sürekli oynarsa A Milli Takım açısından da çok büyük bir avantaj sağlayacak."



HAYALİM DÜNYA KUPASI

Yabancı konusunda sadece görüşümü beyan ettim, herkes etmeli ama kararı federasyon vermeli. Ben başarısızlığın acısını yaşamak istiyorum, bu bir bahane değil. Benim hedefim Avrupa şampiyonası, hayalim Dünya Kupası.. Buna odaklanmış durumdayım. A Milli Takım'ın başarısızlığını yok saymayalım, acısını yaşıyorum ama bunu kronik bir sorun haline getirmeyelim, alacağımız dersler var, bunları alalım ve üzerinde çalışalım. Bu ülkenin futbolu, Avrupa'da yarışmalı, Avrupa'da olmak için mücadele etmeli; bu yüzden de Avrupa'da kaybedilen her maça üzülüyorum