Şenol Güneş: "Kimse formasını garanti görmeyecek"

Trabzonspor'un tecrübeli hocası Şenol Güneş, Göztepe maçı öncesi oyuncularına "Kimse formayı garanti görmesin. İyi olan ve idmanda daha çok isteyen sahada olacak" mesajı verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Kimse formasını garanti görmeyecek'
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23 Ekim 2024 12:15
Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

Süper Lig'de geride kalan 8 karşılaşmanın 6'sından beraberlik çıkaran Trabzonspor, Başakşehir karşısında 90+1'de Edin Visca'nın golüyle galip gelirken derin bir nefes almıştı.

Göztepe maçı öncesi sakatların bir bölümünün geri dönüşüyle birlikte teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'de değişiklik yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

EZBER BOZACAK

Tecrübeli teknik adamın "Kazanan takım bozulmaz" anlayışının tersine bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

ORTA SAHADA FORMA REKABETİ

Bu değişikliklerden birinin stoper bölgesinde olması ve sakatlıktan çıkan Denswil'in ilk 11'e dahil olması bekleniyor. Orta sahada Lundstram ile Okay Yokuşlu arasında ciddi bir forma rekabeti yaşanıyor.

"İYİ OLAN SAHADA OLACAK"

Takım içerisinde yaşanan bu rekabeti olumlu yönde kullanmayı düşünen tecrübeli teknik adam, futbolcularını "Kimse formasını asla garanti görmeyecek. İyi olan, iyi olduğunu bize gösteren sahada olacak. Bu bugüne kadar da böyle oldu bundan sonra da böyle olacak" sözleriyle motive ediyor.

KALESİ KAPALI

Trabzonspor 8 maçta sadece 2 kez kazansa da kalesini kapatmada son 11 yılın en iyi dönemini yaşıyor. En son 2013-14 sezonunun ilk 8 haftasında bugün olduğu gibi 6 gol yemişti. Fırtına bu sezon 4 maçta rakiplere gol izni vermedi. 

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