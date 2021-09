Şenol Güneş: 'Kimisi golleri şansa attığımızı söylüyor'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyunculardan Cengiz Ünder, kritik Hollanda maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zeki Çelik'in maçta oynamasının zor göründüğünü belirten teknik adam, kaybedilen 4 puanın eleştirilmesinin normal olduğunu söyledi.



Kazanmak için sahaya çıkacağımızı söyleyen Şenol Güneş, "İki takım için de çok önemli maç, buradan alacağımız iyi sonuç, arkasından Norveç maçıyla taçlanabilir, maçın önemini biz de biliyoruz, sizler de biliyorsunuz. Şartlarımız içerisinde en iyisini yapacağız. Her maçta 3 puan arzuluyoruz, oynadığımız 5 maçta da 3 puan almak için oynadık. Eksikler de söylenebilir, isimlere bakmadan her maçta 3 puan nasıl olur diye hesapladık. Oyun anlayışımız kazanmaya dönük ama futbolda hücum, savunma, hepsi var. Şartlar ne olursa olsun yarınki maçın ambiyansı hem bizim için hem de Hollanda için önemli olacaktır." diye konuştu.



"KİMİSİ GOLLERİ ŞANSA ATTIĞIMIZI SÖYLÜYOR"



Gruptaki son durumdan memnun olup olmadığı sorulan teknik adam, "Bana sorarsanız 5 maçta 15 puan daha iyi olurdu ama 5 maçta 2. maçlara Türkiye 11 puanla başladığında kağıt üzerinde iyi denir. Oyunu yönetebilen, sakin oynayan bir takım olarak Hollanda ve Norveç'ten 6 aldığımızda hak ederek aldık, kimisi şansa diyor, şansa attık ya golleri... Ona katılmıyorum. Karadağ'a bizim 5-6 atmamız lazımdı, Hollanda maçında net pozisyonları da vardı. Karadağ ve Letonya'ya 4 puan verdiğinde tartışılırsın, normal. Oyuna baktığında kazanman gerekirken, hiç gol yememen gerekirken yediğin 5 gol var. Karadağ maçında 2. yarıda hiç pozisyon yokken uzun top, faul, 90+7'de gol yedik. Dün 93'te bitti, Karadağ maçı 93'te bitti. Mazeret olarak söylemiyorum. Futbol bir maçta bitseydi, bir maç oynanır, diğerleri oynanmazdı. Eleştiri sizin göreviniz. 11 puanın sakıncası yok ama keşke 4 puanı da alabilseydik" dedi.



"NE OLURSA OLSUN YARIŞ DEVAM EDECEK"



Bu maçta çıkacak sonucun kaderi belirleyip belirlemeyeceği sorulan deneyimli hoca, "Galibiyet ve mağlubiyet kesin bir şey çıkarmaz ama şansımızı arttırır. Norveç'i de kazanırsak avantajımız daha fazla olur. Şu anda önde olmanın avantajına güvenerek oynamayacağız. 3 puan nasıl alınır, alamadık, alabileceğimiz beraberlikle Norveç'i evimizde yenerek avantajlı olacağımız için yarış devam edecek. Şu aşamada Hollanda maçından iyi futbolla, iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"İKİ TAKIMDAN GÜZEL FUTBOL BEKLENTİMİZ"



Hollanda'nın durumu ile ilgili görüşleri sorulan Şenol Güneş, "Van Gaal tecrübeli bir hoca, deneyimiyle başarılı bir hoca. Oyuncular da üst liglerde oynayan oyuncular. Bizim de bazı takımlarda oynayan oyuncularımız var, onlarla oynayan oyuncular var. İki takım için iyi olan oyuncuların güzel futbol oynamasını beklemek beklentimiz" mesajını verdi.



"50 SENEDİR BU İŞTEYİM, DAHA BECEREMEDİM"



Büyük maçları kazanıp, nispeten daha küçük takımlara puan kaybedildiği hatırlatılan deneyimli hoca, "2 büyük maçı kazanıp arkasından puan kaybettiğinde ne oldu diye bakılır. Oyunlara bakıldığında bu kadar kolay goller yemememiz gerekiyor. Çok çok iyi oynamasak bile o tip maçları kapatabilmek lazım. İsviçre - İtalya maçını izledim, kaleci tek başına maçı aldı İsviçre'de. Biz daha öyle maç oynamadık. Oyun olarak ezilmedik biz maçlarda. 2 maçta 4 puan kaybedince konsantrasyon eksikliği, hocanın değişik kadro yapması, küçümsemesi.. Hepsi söylenebilir. 2 tane güzel kazandığımızda, Brezilya'yı yenmemiz gerekiyor. Keşke öyle bir dünya olsa, hayalim bu benim. 50 senedir bu işteyim, daha beceremedim. İyi olanın hiç kaybetmediği yok." şeklinde konuştu.



"A, B, C İHTİMALLERİ VAR, FAZLA HARF BİLMİYORUZ"



Maçtaki taktik anlayışla ilgili de konuşan Şenol Güneş, "Karadağ maçında taktik anladığımızdan değil de, yapmaya çalışıyoruz, Hakan Çalhanoğlu alıp yön değiştirmeye çalıştı. Bunları yapan bir oyuncu olduğu için neticeleri gelenler oldu, olmayanlar oldu. Şimdi koşu temposu da iyi. Daha önce arkadaşlarımız onun için eleştiri yapıyordu, şimdi girince maç çevirdiği söyleniyor. İyi olmayınca eleştiri alırsınız. Depay bazen sağa, bazen sola ama oyunu başlatan oyuncu, bitiren oyuncu. Yarın hepsini görmek lazım. A, B, C ihtimallerine karşı, daha fazla harf bilmiyoruz, gideceğiz. Bir de Z kuşağı var." diyerek sözlerini noktaladı.



CENGİZ ÜNDER: "KAZANABİLECEK GÜÇTEYİZ"



Kazanabileceklerini söyleyen Cengiz Ünder ise, "Hollanda'yı ilk maçta yendik, zor bir maç geçecek, iki takım da iyi. Sahaya kazanmak için çıkacağız, bunu da yapabilecek güçteyiz. Biz iyi hazırlandık, ben de çok iyi durumda hissediyorum. Sahada istediklerimi yapabilecek güçteyim, takım olarak maçı bekliyoruz, böyle büyük maçlarda iyi oynuyoruz, yarın da bunu göstereceğimizi düşünüyorum." dedi.