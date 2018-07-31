, Torshavn maçı, transfer ve yeni sezon hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Siyah - beyazlı ekip ile 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Güneş,dedi.Her zaman daha iyisini yapmak için çalıştığını belirten tecrübeli teknik adam, "Oyuncularımla konuştuğumda da bunu hep onlara aktarıyorum.Şimdi önümüzde Torsahvn ile oynayacağımız rövanş karşılaşması var. Deplasmanda elde ettiğimiz 2-0'lık avantajı unutup, rehavete girmeden bu karşılaşmayı oynamalıyız" ifadelerini kullandı.Kara Kartal'ın tecrübeli hocası, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni sezonda iki kulvarda mücadele edeceğiz. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Daha önce de söylemiştim, kendimi Beşiktaş taraftarına borçlu hissediyorum. Geçtiğimiz sezondan onlara borcumuz var. Bu sezon her şeyin daha iyi olmasını bekliyorum. Öyle olacağına da inanıyorum. Planlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Transfer çalışmaları konusunda yönetim gerekli hamleleri yapıyor. İnanıyorum ki, sezon sonu Beşiktaş için güzel olacak."