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Şenol Güneş: "Kendimi taraftara borçlu hissediyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon hazırlıkları devam ederken önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Fotomaç
Şenol Güneş: 'Kendimi taraftara borçlu hissediyorum'
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31 Temmuz 2018 13:31
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Torshavn maçı, transfer ve yeni sezon hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Siyah - beyazlı ekip ile 3 sezonda 2  şampiyonluk yaşayan Güneş, "Taraftara kendimi borçlu hissediyorum, bu sezon her şeyin daha iyi olmasını bekliyorum" dedi.

"BEŞİKTAŞ HER ZAMAN ZİRVEYİ HEDEFLER"

Her zaman daha iyisini yapmak için çalıştığını belirten tecrübeli teknik adam, "Oyuncularımla konuştuğumda da bunu hep onlara aktarıyorum. Beşiktaş, yer aldığı her alanda zirveyi hedefler ve bunun için gereken mücadeleyi gösterir. Şimdi önümüzde Torsahvn ile oynayacağımız rövanş karşılaşması var. Deplasmanda elde ettiğimiz 2-0'lık avantajı unutup, rehavete girmeden bu karşılaşmayı oynamalıyız" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZA BORCUMUZ VAR"

Kara Kartal'ın tecrübeli hocası, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni sezonda iki kulvarda mücadele edeceğiz. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Daha önce de söylemiştim, kendimi Beşiktaş taraftarına borçlu hissediyorum. Geçtiğimiz sezondan onlara borcumuz var. Bu sezon her şeyin daha iyi olmasını bekliyorum. Öyle olacağına da inanıyorum. Planlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Transfer çalışmaları konusunda yönetim gerekli hamleleri yapıyor. İnanıyorum ki, sezon sonu Beşiktaş için güzel olacak."



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