Şenol Güneş kendi rekorunu egale etti

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş kendi rekorunu egale etti
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24 Ağustos 2023 23:05
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana, Neftçi ve Dinamo Kiev'i deplasmanda mağlup ederek üst üste 3 galibiyet alan Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı, deplasmandaki son üst üste 3 galibiyetini 2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Monaco ve Leipzig'i yenerek elde etmişti.

Ayrıca, bu sezon ligde oynadığı 2 maçta da yenilgi yüzü görmeyen tecrübeli çalıştırıcı, 7 maçı da kayıpsız geçti.

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