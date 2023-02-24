Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 26 Şubat'ta Antalyaspor ile gerçekleşecek olan erteleme maçı öncesinde oyuncularını uyardı.



Tecrübeli teknik adam, şampiyonluk için mücadele edeceklerinin altını çizerken, puan kaybına tahammülü olmadıklarını söyledi. Güneş, "Bu maç için konuşacak fazla bir şey yok. Şampiyonluk istiyorsak kazanıp önümüze bakacağız. Galibiyet serisi yakalayıp devam edeceğiz. Sadece bizim kazanmamız da yeterli değil. Rakiplerimizin de takılması gerekiyor" yorumunu yaptı.



"YETER Kİ KAZANALIM"



Sezon sonuna kadar puan kaybı yaşama lükslerinin de olmadığının altını çizen Güneş, sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzdeki karşılaşmalara maç maç bakacağız. Her birine ayrı bir şekilde konsantre olmalıyız. Ama günün sonunda yeter ki biz kazanarak devam edelim, geri kalanı bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan tarihi bir seri yakalamak. Bunu hep birlikte yakalayıp sezon sonu mutlu sona ulaşmak istiyoruz."







