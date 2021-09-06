Şenol Güneş kararını verdi: Altay mı, Uğurcan mı?

Cebelitarık karşısında alınan 3-0'lık galibiyete rağmen, oynanan futbol, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i memnun etmedi. Tecrübeli hoca, kafasındaki ilk 11'in ipuçlarını verdi.Karadağ maçında özellikle yediği frikik golünde hatalı bulunan Altay Bayındır'ın yerine Cebelitarık karşısında olduğu gibi Uğurcan Çakır ile kalede devam edecek.Uğurcan'ın önündeki defans dörtlüsünü Zeki-Merih-Çağlar-Mert Müldür oluşturacak. Ön liberoda ise Okay oynayacak.Sağda Cengiz, solda Kenan, 10 numara pozisyonunda Hakan ve ileri uçta sarı kart cezasını tamamlayan ve Hollanda'ya karşı oynamasında sorun olmayan Burak'ın yeri garanti.Orta sahada Okay Yokuşlu'yu tamamlayacak son formayı Ozan Tufan giyecek. Premier Lig ekibi Watford'a transfer olan 26 yaşındaki başarılı futbolcu, Ada'daki oturma izni sorununu çözüp kamptaki yerini aldı. Ozan, Hollanda maçında ilk 11'de olacak.Şenol Güneş, Cebelitarık karşılaşması sonrası Uğurcan üzerinden sorulan kale sorusuna şu yanıtı vermişti: "Uğurcan daha önce suni çimde oynamıştı onun için bu maçta tercih ettik. Uğurcan'dan memnunum, Altay'dan da memnunum. Son maçta yediğimiz gol etkileyebilir ama genel olarak ne Altay'dan ne de Uğurcan'dan Milli Takım vazgeçemez. Aynı şey Mert için de geçerli. Maçına göre değişebilir."