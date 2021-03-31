Şenol Güneş: 'Kahrolduk'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Letonya ile 3-3 berabere kaldığımız karşılaşmanın ardından konuştu.

İstediğimizi yapamadığımızı kaydeden Güneş, "3 maçta daha zor maçlardan 6 puan aldıktan sonra böyle bir beraberlik beklemiyorduk. Oyuncularımızın hepsi istedi ama istediklerimizi tam olarak yapamadık. Rakip maçı istediği şekle soktu." ifadelerini kullandı.



Hatalar yaptığımızı kaydeden deneyimli hoca, "Oyunu biz kontrol edebilirdik. Duran toplardan uzak kalmalıydık. Kazanacağımız maçı koruyamadık. 3-1'den 3-3 bizim için hayal kırıklığı. Her geçen dakika oyundan düştük. Sakatlık oldu, yorulanlar oldu. Yavaş oynadık, baskılarımız yeterli değildi. Daha önce yaptığımız doğru işler, bu maçta yoktu. Fiziksel yeterlilik yoktu." diye konuştu.



"LETONYA'YA PUAN KAYBETMEMELİYDİK"



Büyük üzüntü yaşandığını belirten Şenol Güneş, "Üzgünüz, oyuncular da üzgün. Bu maçı da alsaydık çok daha avantajlı duruma gelebilirdik. Uzun bir aradan sonra Letonya'yı yenme şansımız vardı. Oyuncular da istiyordu ama olmadı. Hollanda ve Norveç için bu skor avantaj oldu. Letonya'ya puan kaybetmemeliydik. Türkiye üzüntülü, kahrolma şeklinde bir üzüntü var. Futbol sürprizlere açık, bunu bir kez daha gördük." dedi.



"HAKAN ÇALHANOĞLU SAKATLANDI, ONDAN ÇIKARDIM"



Yorgun ve sakat oyuncular olduğunu belirten antrenör, "Üç oyuncum adale sertliği yüzünden çıktı. Yorgunluk birikti. Sahada da çıkmayan ama yorgun oyuncular vardı. Tempo arttıramama sebeplerimizin biri oydu. 60'dan sonra tempo düştü. Değişiklikler de katkı yapmadı. Bu tip dirençli takımlara karşı daha hızlı oynamak ve top kaybından sonra baskı yemek gerek. Bunu yapamadık, diri değildik. Hakan Çalhanoğlu da sakatlardan bir tanesi, o yüzden çıkardım." mesajını verdi.



"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP OLDU"



Önemli bir avantajın kaybedildiğini söyleyen teknik adam, "Kağıt üstünde 7 puan iyi görünüyor ama bu sonuç rakiplerimiz için avantaj, bizim için büyük bir kayıp oldu. Letonya'ya kaybetmemiz, diğerlerine avantaj oldu. Eylül'de 3 maçımız var. EURO 2020 farklı bir kulvar. Mayıs ortasından sonra kampa gireceğiz. Haziran'da turnuvaya katılacağız. Neler olacağını hep beraber göreceğiz." diyerek basın toplantısını noktaladı.



