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Şenol Güneş, Kagawa'yı yine yedek bıraktı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında Shinji Kagawa'yı ilk 11'e almadı.

Kaynak: Sporx.com
Şenol Güneş, Kagawa'yı yine yedek bıraktı!
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15 Şubat 2019 19:33
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ilk 11'i belli oldu.

Şenol Güneş, devre arasında transfer edilen Shinji Kagawa'yı 3. maçta da ilk 11'e almadı.

"UMARIM KAGAWA'YA İHTİYACIMIZ OLMAZ"

Kagawa kararı ile ilgili konuşan Güneş, "Bana o zaman herkesi sormak lazım. Kim, ne zaman, nasıl oynar diye bir oylama yapalım. Herkes, herkesin oynamasını bekler. Kagawa fizik olarak da, oyun olarak da bizimle uyumlu olmaya çalışıyor. Umuyorum Kagawa'ya ihtiyacımız olmaz. İlk maçta kısa sürede 2 gol atması onun lehine, başarılı olduğu için de aleyhine oldu" ifadelerini kullandı.

MEDEL VE QUARESMA YEDEK

Son haftalarda ilk 11'e girmekte zorlanan Gary Medel, Şenol Güneş tarafından bir kez daha yedek kulübesinde tutuldu. Tecrübeli teknik direktörün orta sahadaki tercihi Atiba ve Dorukhan Toköz oldu.

Cezası sona eren Ricardo Quaresma ise karşılaşmaya yedek başlayacak.



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