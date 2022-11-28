Şenol Güneş kafasında 3 taktik belirledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yüksek tempoda pas yapan, dikine oynayan, geçiş hücumu ile seti birlikte icra edebilecek takım oluşturmayı planlıyor.



Deneyimli hoca, taktik antrenman ve hazırlık maçlarında bu doğrultuda 4-3-3 dizilişinin yanı sıra 4-4-2 ve 4-1-4-1'i deneyecek. Orta saha kurgusunda Dele Alli ile Gedson'u birlikte oynatmak isteyen Güneş, Cenk Tosun'u da mümkün olduğu kadarıyla ceza sahası içerisinde kullanmak amacıyla ileri ucu çift forvet düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcının Dele Alli başta olmak üzere Redmond ve Muleka gibi oyunculara tanıyacağı şanslar resmi maçlara dönüşte bu isimlerin takımdaki durumlarını da belirleyecek.



Hazırlık karşılaşmalarında yapacağı denemelerin takım savunmasına etkisini de görmeyi hedefleyen Şenol Güneş, özellikle beklerin performansını artırmasını bekliyor.





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