Þenol Güneþ: 'Kadroda deðiþiklik olacak'

A Milli Takýmýmýzýn Teknik Direktörü Þenol Güneþ, Galler maçý öncesinde konuþtu.



Galler maçýnýn önemine deðinen Güneþ, "Kaybedilen maçýn mazeretini yapmak istemiyorum, moral bozukluðu olacaktýr ama her gün yeni bir baþlangýç. Galler maçý da yeni bir baþlangýç olacak. Ýsviçre ve Galler maçlarý; Ýtalya maçýnýn sonucu ne olursa olsun önemliydi. Þimdi Galler maçýna odaklandýk ve gerçek oyununu sergileyerek istediðimiz sonucu almak istiyoruz" dedi.



Turnuvalarda performans deðiþiklikleri olabileceðini kaydeden teknik adam, "Grup maçlarýna çok hýzlý baþlayýp düþüþ gösterenler olduðu gibi yavaþ baþlayýp hýzlý ilerleyenler de var; Yunanistan, Danimarka örnekleri de önümüzde. Gruptan 3'te 3 yapýp bir sonraki turda elenen takýmlar da var; bunlar olaðan þeyler. Takýmlarýn performansý deðiþiklik gösterebiliyor." ifadelerini kullandý.



"ÝTALYA ÝYÝYDÝ VE BÝZ DE KÖTÜYDÜK"



Ýtalya maçýnda kötü oynadýðýmýzý vurgulayan deneyimli hoca, "Bizim son maçýmýzda Ýtalya ne kadar iyiyse, biz de o kadar kötüydük. Bunu kabul edebiliriz. Hollanda - Ukrayna maçýný da izledik, futbol böyle bir þey. Oyun her an deðiþiklik gösterebilir. Ýspanya - Ýsveç maçýný da gördük; Ýspanya çok pozisyon yakaladý ama skoru alamadý" diye konuþtu.



"ÖNEMLÝ OLAN GRUPTAN ÇIKABÝLMEK"



Önemli olanýn gruptan çýkmak olduðunu belirten teknik adam, "Ýtalya maçýnda hem bireysel performans olarak hem de oyun planý olarak kötüydük; burada da sorumluluk benim. Galler, bir önceki turnuvada yarý final oynadý. Onlarýn da kazanmaya ihtiyacý var, bizim de ihtiyacýmýz var. Oyun formatlarý deðiþebilir. Ýtalya'nýn bizden güçlü olduðunu biliyorduk ve bu güce karþý ne yapabileceðimizi görmek istedik, onu da göremedik. Þimdi sýrada Galler maçý var, bu grup iniþleri çýkýþlarý olabilecek bir grup. 4 puan olur, 6 puan olur ama önemli olan gruptan çýkabilmek" mesajýný verdi.



"KADRODA AZ DEÐÝÞÝKLÝKLER OLACAKTIR"



Yapýlan eleþtirilere deðinen Þenol Güneþ, "Alýnan kötü sonuç her zaman eleþtirilir ve biz de her zaman üzerimize düþeni alýrýz. Oyuncu deðiþikliði hissi herkeste olabilir, futbolu izleyen herkesin bir görüþü vardýr ve herkesin görüþünün örtüþmesi mümkün deðil. Ýsimler üzerinden gitmek doðru deðil. Cengiz ve Ýrfan'ý zaten ikinci yarý oyuna sürdük, burada tartýþmaya gerek yok. Kaan mý oynar, Ozan mý oynar bakacaðýz. Ýtalya maçýna çýktýðýmýz kadro ile de Galler maçýna çýkabiliriz. Galler maçýnda oynatmayacaðýmýzý futbolcular kötü oyuncular deðil, tüm futbolcularýmýz iyi futbolcular. Ýtalya maçýnda da oyuna sonradan giren futbolculardan tam istediðimizi alamadýk... Kadroda deðiþiklikler olsa bile az olacaðýný düþünüyorum" dedi.



"HER ÞEY SON ANA KADAR DEVAM EDECEK"



Önemli bir maça çýkacaðýmýzý kaydeden antrenör, "Galler maçý da final olacak, Ýsviçre maçý da final olacak. Galibiyet ya da maðlubiyetten sonra iþ bitmeyecek. Her þey son ana kadar devam edecek diye düþünüyorum. Galler maçý bizim için belirleyici bir maç olacak, rakibimizi tanýyoruz ve kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacaðýz" þeklinde konuþtu.



