Þenol Güneþ: 'Ýtalya maçý farklý olacak'

A Milli Takýmýmýzda Þenol Güneþ, Moldova'yý 2-0 yenerek EURO 2020 öncesi hazýrlýk maçlarýný tamamlamamýzýn ardýndan konuþtu.

Oyunu deðerlendiren deneyimli hoca, "Burak ve Cengiz'in gol atmasý moral olur. Kazanmak da moraldir. Ancak hazýrlýk maçý oyun önemliydi. Oyun üstünlüðünün bizde olmasý doðaldýr. Rakipten güçlü bir takýmýz. ancak eksiklerimize bakacaðýz. Önde baský ve pas sayýmýzý biraz daha arttýrmalýyýz. Daha fazla alternatifler düþünmek lazým. Ýsabetli orta ve paslar yaparak sonuç almak lazým. Moldova savunma yapmaya çalýþtý. Ýtalya maçý farklý olacaktýr. Biz savunmaya karþý neler yapabileceðimizi görmek istedik." ifadelerini kullandý.



Ýtalya maçýna deðinen Güneþ, "Ýtalya maçýnýn önemi çok büyük. Daha heyecanlý ve coþkulu olacak. Farklý bir maç olacak. Kenan Karaman'ýn isteði çok iyiydi. Geçen maç Mert Müldür çok iyiydi. Bu turnuva, ilk maçta biten bir þey olmayacak. Hazýrlýk maçlarýnda herkesi oynattým. Ne zaman, ne geleceðini bilemeyiz. Herkesin hazýr olmasý lazým. Sadece çok güçlü bir rakiple oynamadýk. Belçika ve Ýrlanda'yý o yüzden düþündük ama onun da sýkýntýsý olabilir." diye konuþtu.



Savunmadaki tercihlere deðinen tecrübeli antrenör, "Çaðlar'ý daha önce oynattým, sýkýntýsý yok. Merih'i çýkartacaktým ama iyi iþler yaptý, hoþuma gitti. Ozan da sakatlýk sonrasý oynamadý. Mert'i formundan dolayý solda nasýl durur diye düþündüm. Solda belki Dorukhan, belki Mert oynar. Kaan'ýn ortadaki oyunu hoþuma gidiyor." dedi.



