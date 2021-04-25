Þenol Güneþ: 'Ýsviçre maçýnda deðiþiklikler olacak'

A Milli Takým Teknik Direktörü Þenol Güneþ, Ýsviçre ile oynanacak EURO 2020 A Grubu üçüncü maçý öncesi basýn toplantýsýnda konuþtu.



Ýþte Þenol Güneþ'in açýklamalarý:



"4 sene bekleyip, büyük emek verip sonrasýnda turnuvaya kötü baþlamak bizi çok üzdü. Baþarýya giden yolda baþarýsýzlýðý da görmek gerekir. En iyiler arasýnda olmak için buraya geldik. Yarýn en iyi olsak da çýkmama durumu var. Tüm eleþtirilere saygý duyuyorum, kendimizden memnun deðiliz."



"BAÞIMIZI ÖNE EÐMEMELÝYÝZ"



"Bizim þu an en az Galler yerinde olmamýz gerekiyordu. Oyuncularýmýzýn performansý sahaya yansýmadý. Az yaptýðýmýz hatalarý çok yaptýk. Biz buraya favori takým olarak gelmedik. Favoriler gibi olmak için geldik. Büyüyen bir takýmýz. Oyuncularýmýz hatalarýndan ders alarak daha iyi olacaktýr. Üzgünüz ancak asla baþýmýzý öne eðmemiz gerekiyor."



"ORTA SAHADA DEÐÝÞÝKLÝK OLACAK"



"Ben de dahil hepimiz performansýmýzýn altýndayýz. Bu sonuca da yansýdý. Sahaya sürdüðümüz oyuncular beklentilerimizin olduðunun farkýndalar. Ýki maçta da top tutmakta zorluk yaþadýk. Okay, Ozan, Yusuf, Hakan gayet iyiydiler öncesinde ama son iki maçta beklentilerimizin altýnda. Umut zaten olmayacak. Yerine baþka bir arkadaþ olacak. Orta sahada deðiþiklik olacak."



"KAZANMAK ÝÇÝN OYNAYACAÐIZ"



"Ýsviçre ve Türkiye'nin ikincilik için oynamasý gerekiyordu. Ýsviçre'nin yine ikinci olma þansý var. Bizim þansýmýz üçüncülük. Son þansýmýz olacak. Ýki takýmýn da kazanmaya ihtiyacý var. Ýsviçre ve Türkiye, Galler'den daha fazla ikincilik için adaydý ama olmadý. Ýyi bir maç olmasýný bekliyorum. Kazanmak için oynayacaðýz."



