Haber Tarihi: 06 Ekim 2023 12:34 - Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 12:34

Şenol Güneş istifa etti mi? Ahmet Nur Çebi istifa etti mi, edecek mi?

Son dönemde başarısız sonuçlara imza atan Beşiktaş'ta Lugano depremi yaşanıyor. 2-0'dan verilen maçın ardından Şenol Güneş'in istifa ettiği öğrenilirken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu kararı kabul etmediği kaydedildi. Peki, Şenol Güneş istifa etti mi? Ahmet Nur Çebi istifa etti mi, edecek mi?

Şenol Güneş istifa etti mi? Ahmet Nur Çebi istifa etti mi, edecek mi?
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Beşiktaş'ta Trabzonspor, Adana Demirspor mağlubiyetlerinin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano karşısında 2-0 öndeyken alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş görevi bıraktı.

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETTİ

Maçın ardından yönetim kurulu ile görüşme yapan teknik direktör Şenol Güneş, görevinden istifa etme kararı aldı. Şenol Güneş, bugün gerçekleştirilen idmanda takımın başında yer almadı.
BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş Kulübü, deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığını resmen açıkladı; işte o sözler!

"Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Şenol Güneş'e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

BURAK YILMAZ TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK

Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynayacağı maçta teknik sorumlu olarak Burak Yılmaz'ın görev alması bekleniyor.

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Şenol Güneş
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