Şenol Güneş istifa etti mi? Ahmet Nur Çebi istifa etti mi, edecek mi?

Beşiktaş'ta Trabzonspor, Adana Demirspor mağlubiyetlerinin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano karşısında 2-0 öndeyken alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş görevi bıraktı.Maçın ardından yönetim kurulu ile görüşme yapan teknik direktör Şenol Güneş, görevinden istifa etme kararı aldı. Şenol Güneş, bugün gerçekleştirilen idmanda takımın başında yer almadı.Beşiktaş Kulübü, deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığını resmen açıkladı; işte o sözler!Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynayacağı maçta teknik sorumlu olarak Burak Yılmaz'ın görev alması bekleniyor.