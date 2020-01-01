Þenol Güneþ: 'Ýstifa etmeyi düþündüm'

A Milli Takým teknik direktörü Þenol Güneþ, EURO 2020'de yaþanan büyük hayal kýrýklýðýnýn ardýndan görevi býrakmayý düþündüðünü ancak devam etmeyi daha doðru bulduðunu dile getirdi.



ÝSTÝFA ETMEYÝ KONUÞTUM



"Ýstifa etmek, etmemek bir seçenek. Ýstifa etmeyi düþündüm, konuþtum, tartýþtým ama sonunda da kalmamýn, göreve devam etmemin doðru olduðuna karar verdim."



ÖZ ELEÞTÝRÝM



"Kendime öz eleþtiri yapacak olursam, mart ayýndaki hazýrlýk maçlarýnýn analizlerini görüntülü olarak da gönderdik. O kadar olaðanüstü bir hazýrlýk dönemi geçirdik ki karþýlýðýný alamadýk. Bu kadar emeðin karþýlýðýný alamadýk. Oyuncularýn da beklentisi vardý. Bu nedenle sonuç sarsýcý oldu. Bu turnuvalar 4 yýlda 1 oluyor. 4 yýl sonra katýlacaklar eðer katýlýrsak. Büyük bir þans kaçýrdýk. Maalesef baþaramadýk."



KABUS OLARAK GÖRÜYORUZ



"Oyunumuzu tekrar Türkiye'nin beklediði seviyeye taþýyacak gücümüz var. Ýçimize sinmeyen bu tabloyu unutturacaðýz. Göreve geldiðimden beri 29 maçýmda 6 maðlubiyet aldýk. Þunun 3'ünü bu turnuvada zaten.Bu 9 günü bir kabus olarak göreceðiz bunu. Bu 3 maðlubiyet olmasa oyun olarak da iyi olsaydýk, farklý þeyler konuþurduk. Baþarýlý da olsak, baþarýsýz da olsak konuþmaktan yanayým."



