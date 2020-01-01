AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFÝNFransaFRAGallerGALHýrvatistanHIRHollandaHOLÝngiltereINGÝskoçyaÝSKÝspanyaISPÝsveçISVÝsviçreISÇÝtalyaÝTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

Þenol Güneþ: "Ýstifa etmeyi düþündüm"

A Milli Takým teknik direktörü Þenol Güneþ, EURO 2020 sonrasýnda istifa etmek için konuþtuðunu ifade etti.

Þenol Güneþ: 'Ýstifa etmeyi düþündüm'
A Milli Takým teknik direktörü Þenol Güneþ, EURO 2020'de yaþanan büyük hayal kýrýklýðýnýn ardýndan görevi býrakmayý düþündüðünü ancak devam etmeyi daha doðru bulduðunu dile getirdi.

ÝSTÝFA ETMEYÝ KONUÞTUM

"Ýstifa etmek, etmemek bir seçenek. Ýstifa etmeyi düþündüm, konuþtum, tartýþtým ama sonunda da kalmamýn, göreve devam etmemin doðru olduðuna karar verdim."

ÖZ ELEÞTÝRÝM

"Kendime öz eleþtiri yapacak olursam, mart ayýndaki hazýrlýk maçlarýnýn analizlerini görüntülü olarak da gönderdik. O kadar olaðanüstü bir hazýrlýk dönemi geçirdik ki karþýlýðýný alamadýk. Bu kadar emeðin karþýlýðýný alamadýk. Oyuncularýn da beklentisi vardý. Bu nedenle sonuç sarsýcý oldu. Bu turnuvalar 4 yýlda 1 oluyor. 4 yýl sonra katýlacaklar eðer katýlýrsak. Büyük bir þans kaçýrdýk. Maalesef baþaramadýk."

KABUS OLARAK GÖRÜYORUZ

"Oyunumuzu tekrar Türkiye'nin beklediði seviyeye taþýyacak gücümüz var. Ýçimize sinmeyen bu tabloyu unutturacaðýz. Göreve geldiðimden beri 29 maçýmda 6 maðlubiyet aldýk. Þunun 3'ünü bu turnuvada zaten.Bu 9 günü bir kabus olarak göreceðiz bunu. Bu 3 maðlubiyet olmasa oyun olarak da iyi olsaydýk, farklý þeyler konuþurduk. Baþarýlý da olsak, baþarýsýz da olsak konuþmaktan yanayým."

Son Dakika Haberleri
UEFA'dan Ýngiltere-Danimarka maçý için soruþturma
Þenol Güneþ: "EURO 2020'de ezildik"
Þenol Güneþ: "Ýstifa etmeyi düþündüm"
Þenol Güneþ'ten Dorukhan'a transfer tepkisi
Þenol Güneþ'ten Hamit Altýntop'a; "Sokak aðzý"
Þenol Güneþ'ten Taylan Antalyalý'ya tepki
Pierre-Emile Hojbjerg: "Berbat hissediyorum"
Hjulmand: "Böyle elenmek canýmý sýkýyor"
Simon Kjaer: "Finale çýkamamamýza yazýk oldu"
Southgate: "Kolay olmayacaðýný biliyorduk"
Sporx Anasayfasýna Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig Ýngiltere Premier Lig Ýspanya La Liga Ýtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadýnlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Þampiyonasý
Diðer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarýþý
SPORX
Bize Ulaþýn Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarý Çerez Politikalarý Kurumsal
Uygulamalarýmýz
Apple Store Google Play