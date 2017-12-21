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Şenol Güneş: "İstersem Lionel Messi'yi oynatmam"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Habertürk Gazetesi'ne verdiği röportajda oyun felsefesini anlatmak için Lionel Messi üzerinden örnek verdi.

Kaynak: Haberturk.com
Şenol Güneş: 'İstersem Lionel Messi'yi oynatmam'
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21 Aralık 2017 11:25
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Habertürk Gazetesi'ne verdiği röportajda oyun felsefesini anlatmak için Lionel Messi üzerinden örnek verdi.

İsterse Lionel Messi'yi de oynatmayacağını ifade eden Güneş, "Özgürlüğü oyuncuya vereceksin. Her alanda. O özgürlük benim üstüme çıkma anlamında değil. Ben de yönetimin üzerine çıkamam. Bu olgu yerleşmedi. Bazen oyuncu hocanın üzerine çıkıyor. Hoca iyi olduğu zaman başkanın yönetimin üzerine çıkarıyorsun. Messi bizim takımda oynuyor mesela her şeyi iyi yapıyor, istersem oynatmam. Ne kadar başarılı olursa olsun, oyuncu hocanın üzerine, hiçbir hoca da yönetimin üzerine çıkamaz" dedi.

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