Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Habertürk Gazetesi'ne verdiği röportajda oyun felsefesini anlatmak için Lionel Messi üzerinden örnek verdi.İsterse Lionel Messi'yi de oynatmayacağını ifade eden Güneş, "Özgürlüğü oyuncuya vereceksin. Her alanda. O özgürlük benim üstüme çıkma anlamında değil. Ben de yönetimin üzerine çıkamam. Bu olgu yerleşmedi. Bazen oyuncu hocanın üzerine çıkıyor. Hoca iyi olduğu zaman başkanın yönetimin üzerine çıkarıyorsun." dedi.