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Şenol Güneş istedi, borçlar ödeniyor

Tosic, Fabri ve Mitrovic'i elden çıkaran ve buradan gelen para ile rahatlayan Beşiktaş yönetimi, mevcut futbolcuların alacaklarını ödüyor.

Kaynak: Haberturk
Şenol Güneş istedi, borçlar ödeniyor
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01 Ağustos 2018 04:37
Mali yönden yaşanan sıkıntıyı elden oyuncu çıkararak aşmaya çalışan ve Tosic, Mitrovic, Fabri'nin satılması ile rahat nefes alan Beşiktaş'ta mevcut futbolcuların alacakları ödeniyor...

Sezon başında başkan Fikret Orman ile yaptığı toplantıda önceliğinin transfer değil futbolcuların alacaklarının ödenmesi olduğunun altını çizen teknik direktör Şenol Güneş'in bu isteğinin doğrultusunda düğmeye basıldı. Siyah-Beyazlı yöneticilerin en geç hafta başına kadar takıma toplam 6 milyon Euro'yu bulan bir ödeme yapacağı öğrenildi...

Bu durum oyunculara büyük sevinç yaşatırken, yönetimin önümüzdeki ay da son şampiyonluktan kalan primleri hesaplara yatıracağı kaydedildi.

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