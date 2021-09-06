Şenol Güneş: "İşte size fırsat! Telafi edin"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık maçından sonra Hollanda'yı oyuncularına ezberletmeye başladı, "Gruptaki kader sınavlarından birine çıkacağız. İşte size fırsat. Hollanda'yı yenerek Letonya ve Karadağ maçlarındaki kayıpları telafi edebiliriz" ifadelerini kullandı

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'İşte size fırsat! Telafi edin'
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06 Eylül 2021 08:09
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık'ı 3-0 yenerek liderliğini sürdüren A Milli Takımımız, takipçisi Hollanda ile çarşamba günü Amsterdam'da oynayacağı dev maça kilitlendi.

Teknik Direktör Şenol Güneş daha önce yardımcılarına hazırlattığı detaylı Hollanda analizini oyuncularına ezberletmeye başladı. Güneş'in özellikle Depay ve Wijnaldum gibi yıldızlar için ay-yıldızlı futbolculara uyarılarda bulunduğu vurgulandı.

Cebelitarık maçından sonra oyuncularıyla bir araya gelen Şenol Güneş, "İlk yarıda zorlandık ama kazanmayı bildik. Şimdi önümüzde Hollanda sınavı var. Bu maçı da kazanmalıyız" dediği öğrenildi.

"İŞTE SİZE FIRSAT!"

Ay-yıldızlı hoca, Hollanda maçının çok büyük bir fırsat olduğunun da altını çizerek, "Gruptaki kader maçlarından birine çıkacağız. İşte size fırsat. Hollanda'yı yenerek Letonya ve Karadağ maçlarındaki kayıpları telafi edebiliriz" diye konuştu. 


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