Şenol Güneş İstanbul'da

Adı Beşiktaş teknik direktörlüğü için en kuvvetli adaylardan biri olarak geçen Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a hareket etti.



Boyun fıtığı tedavisi olmak üzere Trabzon'a geçen Beşiktaş'ın ve milli takımın eski teknik patronu Şenol Güneş, İstanbul'a hareket etmek üzere Trabzon Havalimanı'na geçti. Şenol Güneş, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamayarak aprona gitti.



Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası için Bruno Pinheiro ve Okan Buruk ile birlikte ismi en çok geçen isimlerden biri olan Şenol Güneş'in, İstanbul'a geçmesi de merakları artırdı.





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