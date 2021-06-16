Þenol Güneþ: 'Ýþimizi zora soktuk'

A Milli Takýmýmýzda teknik direktörü Þenol Güneþ, Galler'e 2-0 yenildiðimiz maçýn ardýndan konuþtu.

Oyunu deðerlendiren Þenol Güneþ, "2 maçta 0 puan hiç iyi deðil. Buraya hayallerle geldik. Galler maçýna da kötü baþladýk, toparladýk, pozisyon bulurken sürpriz bir gol yedik. Olumsuz etkilendik. Ýkinci yarý oyuna ortak olduk ama rakibe fýrsatlar verdik. Fazla top kaybettik." ifadelerini kullandý.



Grubu 3. bitirme þansýnýn da çok düþtüðünü belirten deneyimli hoca, "Bayaðý olumsuz duruma düþtük. Keþke kazanabilseydik. Olumsuz durum var. Galler'i yenebileceðimizi düþünüyorduk. Þu an iþimizi zora soktuk." dedi.



"ÝTALYA MAÇININ ÞOKU DEVAM ETTÝ"



Galler'in daha tecrübeli olduðunu söyleyen tecrübeli antrenör, "Ýtalya maçýnýn þoku, bu maçta da devam etti. Bizim takýmýn bu kadar pas hatasý yapmasý normal deðildi. Bu turnuva önemliydi. Daha iyi oynayarak çýkmamýz gerekiyordu. Galler büyük avantaj yakaladý. Kazanmayý düþünürken, berabere de kalamadýk. Son maç öncesi averaj da diðer takýmlara göre kötü gözüküyor. Galler, bizden daha tecrübeliydi. Oyunu tutmaya çalýþtýlar. Topu bizden daha iyi tuttular." diye konuþtu.



"BU ÝÞÝN SORUMLUSU BENÝM"



Yaptýðý tercihlerin nedeni sorulan Þenol Güneþ, "Sorumlusu benim! Oyuncular kendi görevlerinden sorumlu. Skor iyi deðilse, sorumlu benim. Merih, Kaan, Çaðlar hepsi iyi oyuncu. Bir þey söylerken konuyu kendi istediðiniz yere getirirseniz, bir anlamý kalmaz. Ozan Kabak sakatlýktan çýktý, ne kadar vereceðini bilmiyorduk. Antrenmanlara bakarak karar veriyoruz. Maç kötü bitince, herkesi deðiþtirebilirsiniz. Ýlk maçta Ozan, Okay'dan çok þey bekliyorduk. Merih kötü oyuncu diye kenara almadýk. Sonradan oyuna girdi. Okay ve Ozan'dan oyun kurmalarýný bekliyoruz. Geriden top alýrken, iyi çýkmanýz lazým. O oynadý, bu oynadý, golü kaçýrdý, neden oynadý iþine girersek çok konuþuruz. Bunlar benim iþim deðil. Okay ve Ozan'dan daha iyi oyun bekliyordum, olmayýnca deðiþtirdim." cevabýný verdi.



