Şenol Güneş'in yönetimden talebi: "Talisca keşke olsa"

Son Dakika Beşiktaş Haberleri: Brezilyalı yıldız Anderson Talisca yuvaya dönmek için gemileri yaktı ama Beşiktaş'ın bonservis için 12 milyon avroluk teklifi kabul görmedi.

, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'in yönetimden talebi: 'Talisca keşke olsa'
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14 Ağustos 2023 09:54
Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri:  Beşiktaş transferde turnayı gözünden vuracak, bütün rakiplerini sollayacak isim için harekete geçti.

Anderson Talisca'nın yeniden siyah beyazlı formayı giymesi için harekete geçen siyah beyazlı yönetim, Al Nasr kulübüne 12 milyon avroluk teklif yaptı.

Brezilyalı yıldızın ayrılmak istemesine ve tekrar Beşiktaş forması giymek için sabırsızlanmasına rağmen Suudi Arabistan Ligi ekibi bu teklifi reddetti. Yönetim yine de transferden vazgeçmiş değil.

EN ÇOK GÜNEŞ İSTİYOR

Anderson Talisca için yeni bir teklif yapılacak. Yıldız oyuncu için 20 milyon avro bonservis isteyen Al Nasr'ın yeni teklifle inadının kırılıp kırılmayacağı merakla bekleniyor.

Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş de transferin gerçekleşmesini en çok isteyenlerin başında geliyor. Tecrübeli teknik adamın yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Biliyorum hiç kolay bir transfer değil ama keşke olsa. Talisca bütün takıma seviye atlatacak bir oyuncu" dediği öğrenildi. 

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