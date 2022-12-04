Şenol Güneş'in yeni prensleri parlıyor

Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada Kara Kartallar çalışmalarını son gaz devam ettiriyor. Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park'ta Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yaptı. Mücadelede genç futbolculardan Kerem Atakan ve altyapıdan çıkan Semih Kılıçsoy performansıyla alkışlandı.



KEREM ATAKAN PARLIYOR



Sivasspor'dan transfer edilen Kerem Atakan'ın yükselen performansı dikkat çekiyor. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında da gol atan Kerem, Karagümrük maçında da Siyah-beyazlıların beraberlik golünü atmasının yanı sıra oynadığı futbolla da beğeni topladı.



YENİ PRENS SEMİH KILIÇSOY



Mücadeleye 74. dakikada oyuna giren Semih Kılıçsoy, Kerem'in attığı golde asisti yapmıştı. Henüz 17 yaşında olan Semih, Beşiktaş U-19 takımında forma giyiyor. İki ayağını da etkili şekilde kullanabilen genç futbolcu, 2021 yılında Beşiktaş'la 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Geleceğin yıldızı olarak görülen Semih'e Şenol Güneş'in forma şansı vermesi Beşiktaşlı taraftarları mutlu etti.





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