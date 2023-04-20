Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sezon başından bu yana 10 numara eksikliği yaşayan siyah-beyazlılar, girişimlerini bu konuda yoğunlaştırdı. Teknik direktör Şenol Güneş için de olmazsa olmaz mevki 10 numara.



Takımına kesinlikle kaliteli bir 10 numara isteyen tecrübeli çalıştırıcının gözüne çarpan ilk isim Belçika'nın Genk takımında forma giyen Mike Tresor oldu. Güneş'in 23 yaşındaki oyuncunun tarzını çok beğendiği ve iletişime geçilmesini istediği öğrenildi.



ŞENOL GÜNEŞ 4 ANA ÖZELLİK İSTEDİ



Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile de fikir alışverişinde bulunan Güneş, aradığı 10 numaranın özelliklerini şöyle sıraladı:



- Ceza sahası dışından şut çekebilme yeteneği olsun.



-Geriye çekilen ya da kanatlara açılan bir 10 numara olmasın.



- Serbest atışları kullanabilsin.



- Oyunu üçüncü bölgede kursun.



Bu dört şartı ön plana çıkartan Şenol Güneş'in önüne birçok isim konulurken, başarılı teknik adamın Genk'te forma giyen Tresor için 'onay' verdiği, yönetimin de Belçika ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulacağı belirtildi.



TAM BİR ASİST CANAVARI



Profesyonel kulüp kariyerinde 162 resmi maça çıkan Tresor, bu periyotta rakip fileleri 29 kez havalandırırken, 49 da asist yaptı ve toplamda 78 gole direkt olarak katkı sağladı.



GENK PERFORMANSI



Belçikalı yıldız kariyerinde en çok Genk formasını (73) giyerken, Belçika temsilcisiyle çıktığı bu maçlarda 8 gol attı, 28 de asist yaptı.



