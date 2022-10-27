Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrıldı. Sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği borsaya bildirildi. Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş olacak. Güneş'in yardımcısı da netleşti.



GÜNEŞ'İN YARDIMCISI EREN ŞAFAK



Yeniden Beşiktaş'ın başına geçecek deneyimli teknik adamın yardımcılığını Eren Şafak yapacak. 39 yaşındaki antrenör, 2015-17 yılları siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş'in yardımcısı olarak 87 maçta görev almıştı.



TUZLASPOR'DA ÇALIŞTI, YOLLAR KESİŞTİ



Beşiktaş 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste mutlu sona ulaştı. Şafak ayrıca A Milli Takım'da Şenol Güneş döneminde 2019-21 yılları arasında analiz sorumlusu görevini üstlendi.



Genç antrenör son olarak kısa dönem TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u çalıştırdı. Güneş ve Şafak'ın yolları yine Beşiktaş'ta kesişmiş oldu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ