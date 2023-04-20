Beşiktaş'ta Trabzonspor karşısında şans bulan isimler şanslarını iyi değerlendiremedi.Trabzonspor karşılaşmasında ilk defa 11 şansı bulunan Alexandru Maxim bekleneni veremedi ve Şenol Güneş tecrübeli oyuncuyu maçın ikinci yarısında oyundan almak zorunda kaldı. Atletico Madrid ile oynanan özel maçta forma giyen N'Koudou, uzun bir aradan sonra Trabzonspor kadrosuna dahil oldu. Ancak Şenol Güneş'in verdiği şansı iyi değerlendiremeyen N'Koudou, adeta saç baş yoldurdu. Deneyimli çalıştırıcının biletini kestiği bir diğer isim de Jackson Muleka oldu. Sezon sonuna kadar bir daha forma şansı bulması beklenmeyen Jackson Muleka'ya gelecek tekliflerin de değerlendirileceği kaydedildi. Muleka'nın forma giyebileceği bir takıma kiralık olarak da gönderilmesine sıcak bakılıyor.Beşiktaş formasıyla bu sezon 22 maçta süre alan Kevin N'Koudou, 5 gol ve 1 asist kaydetti. Sezon başında gelen Muleka 27 maçta görev yapıp 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.