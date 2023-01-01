Şenol Güneş'in transfer talebi: 10 numara

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, teknik direktör Şenol Güneş isteklerini yönetime iletti.



Güneş, yönetimle yaptığı son görüşmede 'acil' takviye listesine bir de '10 numara' ekledi.



Sezon başında transfer edilen Dele Alli'den beklenen verim alınamazken, İngiliz yıldızın verilen şansları iyi kullanamaması deneyimli teknik adamın sabrını taşırdı.



Adana Demirspor maçında 1 dakika bile şans vermeyen tecrübeli teknik adam, "Final paslarında sıkıntılarımız var" diyerek 10 numara zorunluluğunu bir kez daha ortaya koydu.



Tecrübeli teknik adam, "Dele Alli'nin kalitesin iyi biliyorum ve bunu ortaya çıkarması için ona bir çok fırsat verdim. Ama şu ana kadar beklediğimi alamadım. Ocak ayı sonuna kadar da isteğimi alamazsam, ara transferde yeni bir 10 numara olmamız şart, yoksa işimiz zor" dedi.





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