Şenol Güneş'in takıma istediği ilk isim belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Şenol Güneş'in yönetimden ilk isteği Altay'da forma giyen Eren Erdoğan oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'in takıma istediği ilk isim belli oldu
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03 Kasım 2022 12:52
Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da forma giyen genç kanat oyuncusu Eren Erdoğan'ı Süper Lig devi Beşiktaş'ın takip ettiği öğrenildi.

İLK 11'İN VAZGEÇİLMEZİ

Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri oldu. Son olarak Sakaryaspor deplasmanında Paixao'ya asist yapan Eren'le Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi. Oyuncunun gelişimini takip eden Beşiktaş'ın sezon sonunda Altay'ın kapısını çalmayı planladığı ifade edildi.

İzmir ekibinde 2019 yılında profesyonel olan Eren Erdoğan, o sezon 1'inci Lig'de 1, kupada 2 maça çıktıktan sonra devre arasında 3'üncü Lig'de yer alan Fethiyespor'a kiralandı. Fethiye'de sadece 1 kez şans bulan Eren, 2020-21'de döndüğü Altay'da 1'inci Lig'de 14 karşılaşmada 3 gol atıp Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Geçen sezon Süper Lig'de 14 randevuda görev yapan genç futbolcu takımıyla küme düştükten sonra bu sezon 1'inci Lig'de 9 karşılaşmada 2 asistle oynadı.
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