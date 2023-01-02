Şenol Güneş'in Süper Lig'den istediği forvet belli oldu

Devre arasını en hareketli geçirecek takımlardan biri olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yönetimden bir golcü alınmasını istedi. Ara transferde doğrudan katkı sağlayacak bir oyuncu alabilmenin zorluğu göz önüne alındığı için Siyah-Beyazlılar bu konuda iç piyasaya yöneldi. Gündeme de Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka geldi. İstanbul ekibindeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız golcü için Turuncu-Lacivertlilerin kapısı çalınacak. 33 yaşındaki oyuncunun 12 Ocak'ta takıma katılabilmesi adına görüşmeler yapılacak. Başakşehir'in de kontratı sona erecek olan yıldızı uygun bir bedelle bırakmaya sıcak bakacağı konuşuluyor.



Türkiye'de kalmak istiyor



2021'de imza attığı Başakşehir'de takımın en önemli gol silahlarından biri olan Okaka, çıktığı 57 karşılaşmaya 19 gol, 5 asistlik bir performans sığdırdı. Kariyerindeki son imzayı üst düzey bir kulüpte atmak isteyen Okaka'nın da kariyerine Türkiye'deki büyük takımlardan birinde devam etmek istediği ifade ediliyor. Transferle alakalı bu hafta içerisinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.





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